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28 Августа , 08:17

Демографиялағы негатив трендҡа нисек ҡаршы торорға?

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялся круглый стол на тему «Демография: современные вызовы и реалии XXI века». Он стал частью обширной программы VIII Гражданского форума Республики Башкортостан, собравшего более 700 участников из 19 регионов страны.

За круглым столом встретились представители всех ключевых сфер, от законодательной власти и социального блока до бизнеса и реального сектора экономики.

В ходе оживленной дискуссии участники затронули три главных вопроса: как преодолеть спад рождаемости, сохранить репродуктивное здоровье нации и выстроить комплексную поддержку семей с детьми. Особое внимание было уделено роли работодателей в создании комфортной среды для молодых родителей и важности просветительской работы среди молодежи.

Итогом круглого стола стала выработка конкретных инициатив, направленных на совершенствование демографической политики в Башкортостане. Эксперты подчеркнули, что преодолеть негативные тенденции можно только при условии консолидации усилий всех уровней власти и институтов — от федерального центра до конкретной семьи. Для этого необходима системная межведомственная работа, объединяющая медицину, образование, социальную защиту, бизнес и институты гражданского общества, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

Напомним, сегодня, 27 августа, в Уфе проходит VIII Гражданский форум Республики Башкортостан — ключевая площадка для диалога органов власти, общественных институтов, некоммерческого сектора и гражданских активистов. В программе форума — 36 дискуссионных, образовательных, консультационных и выставочных площадок, более 150 спикеров.

Фото: Диана ФАРАХОВА.

Автор:Айбулат Ишназаров
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