+9 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Августа , 08:11

Беҙҙең остаздар бөтә Рәсәй этабына сыҡты

51 наставник из Башкортостана успешно прошел отбор в следующем этапе масштабного всероссийского проекта «Знание.Наставники». Теперь им предстоит побороться за денежное поощрение в 50 тысяч рублей и возможность пройти эксклюзивную обучающую программу.

Проект, инициированный Российским обществом «Знание» и Министерством просвещения РФ, привлек более 15 тысяч заявок со всей страны. Эксперты отобрали 3 тысячи сильнейших наставников, которые перейдут к выполнению практических заданий.

Из числа башкортостанских участников 33 человека представляют общеобразовательные организации, а 18 — учреждения среднего профессионального образования. Наибольшее количество наших земляков (20 человек) продолжат борьбу в категории «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди учреждений с численностью более 501 обучающегося.

В целом по стране 2 тысячи наставников нового этапа представляют общеобразовательные организации, еще 1 тысяча – организации СПО.

Среди регионов-лидеров по числу участников Башкортостан демонстрирует достойные результаты. В общем рейтинге лидируют Ростовская область (156 человек), Свердловская область (128) и Самарская область (122).

С 26 августа финалисты приступят к выполнению практических заданий. Им предстоит предложить решения смоделированных педагогических ситуаций, обосновать свои действия и презентовать авторские наставнические практики с описанием их целей, этапов и результатов.

Проект «Знание.Наставники» реализуется с апреля по декабрь 2026 года и направлен на повышение эффективности просветительской работы педагогов, руководителей и советников директоров по воспитанию. По итогам проекта 200 наставников с наилучшими результатами получат возможность пройти специальную обучающую программу по обмену опытом, а лучшие будут удостоены денежного приза в 50 тысяч рублей.

Фото реготделения общества «Знание».

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика