Беҙҙең остаздар бөтә Рәсәй этабына сыҡты

Проект, инициированный Российским обществом «Знание» и Министерством просвещения РФ, привлек более 15 тысяч заявок со всей страны. Эксперты отобрали 3 тысячи сильнейших наставников, которые перейдут к выполнению практических заданий.

Из числа башкортостанских участников 33 человека представляют общеобразовательные организации, а 18 — учреждения среднего профессионального образования. Наибольшее количество наших земляков (20 человек) продолжат борьбу в категории «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди учреждений с численностью более 501 обучающегося.

В целом по стране 2 тысячи наставников нового этапа представляют общеобразовательные организации, еще 1 тысяча – организации СПО.

Среди регионов-лидеров по числу участников Башкортостан демонстрирует достойные результаты. В общем рейтинге лидируют Ростовская область (156 человек), Свердловская область (128) и Самарская область (122).

С 26 августа финалисты приступят к выполнению практических заданий. Им предстоит предложить решения смоделированных педагогических ситуаций, обосновать свои действия и презентовать авторские наставнические практики с описанием их целей, этапов и результатов.

Проект «Знание.Наставники» реализуется с апреля по декабрь 2026 года и направлен на повышение эффективности просветительской работы педагогов, руководителей и советников директоров по воспитанию. По итогам проекта 200 наставников с наилучшими результатами получат возможность пройти специальную обучающую программу по обмену опытом, а лучшие будут удостоены денежного приза в 50 тысяч рублей.

Фото реготделения общества «Знание».