«Тыуған илемде яҡлаясаҡмын», - ти Салауат ҡалаһынан килгән 18 йәшлек Руслан. Ул контракт буйынса хәрби хеҙмәткә һайлап алыу үҙәге — «Защитник» үҙәгенә килгән.
Руслан тыуған ҡалаһында колледжды тамамлаған һәм уҡыуын тамамлау менән тиерлек Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөргә ҡарар иткән. Уның ғаиләһендә һәм яҡындары араһында хәҙерге ваҡытта фронтта хеҙмәт иткән яугирҙар юҡ.
«Беренсе булырмын», – ти егет ғорурлыҡ менән.
Хәрби хеҙмәткә әҙерләнеүсе егеттән Башҡортостандың данлыҡлы яугирҙары тураһында ла һорашҡандар. Мотоуҡсылар полкының «Башкортостан» подразделениеһындағы «Боксёр» һәм «Полик» ҡушаматлы яҡташтары менән танышмы икәнен белергә теләгәндәр. Руслан уларҙы әлегә белмәй.
«Тимәк, данлыҡлы яҡташтарым менән осрашып, танышасаҡмын», — тип йылмайған ул.
Егеттең ниндәй ғәскәр төрөн һайлауы һәм кем булып хеҙмәт итергә теләүе тураһында һорауға Руслан:
«БПЛА ғәскәрҙәренә барам. Минең күнекмәләрем унда файҙалы буласаҡ», — тип яуап биргән.
Руслан нефть һәм газ сығарыу операторы һөнәрен үҙләштергән. Компьютер уйындары менән дә ҡыҙыҡһына. Офицерҙар уның был һәләттәрен иҫәпкә алып, уны БПЛА операторы булырға тәҡдим иткән.
Руслан өсөн пилотһыҙ осоу аппараттары менән эшләү — яңы, әммә ҡыҙыҡлы һәм перспективалы йүнәлеш. Ул үҙенә «Малой» тигән ҡушамат һайлаған.
«Миңә был хеҙмәт тураһында һөйләнеләр. Перспективалы икәнен аңланым. Яңы иптәштәрем менән дә ошо хаҡта һөйләшәбеҙ. Беҙ башҡа дрон операторҙары менән өсөнсө һыҙатта, йәғни бәрелеш һыҙатынан етерлек алыҫлыҡта хеҙмәт итәсәкбеҙ. Дөйөм алғанда, миңә барыһы ла бик ҡыҙыҡ», — тигән ул.