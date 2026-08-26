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26 Августа , 09:25

Ун спортсы Өфөлә йоҙроҡло алышта көс һынашасаҡ

В столице Башкирии готовятся принять масштабное спортивное событие: 29 августа во Дворце борьбы состоится второй в истории республики профессиональный турнир по кулачным боям «Прайм Файтинг Чемпионшип». Соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».  

Это уже второе крупное событие лиги в Уфе в текущем году. Предыдущий турнир, прошедший 14 февраля, запомнился реваншем между местным спортсменом Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым, где победу единогласным решением судей одержал башкирский боец.

Предстоящий турнир соберет спортсменов из четырех стран – России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Республику Башкортостан представят десять бойцов, которые выйдут на ринг в шести весовых категориях.

Главным событием вечера станет чемпионский поединок в новой для Ильнара «Хантера» Ишимбаева весовой категории до 84 кг. Бывший чемпион Prime FL в весе до 77 кг встретится с Бобуром Курбоновым из Узбекистана, открывая новую главу в своей спортивной карьере.

В общей сложности зрителей ждут 11 зрелищных поединков. Среди участников также выступит Руслан Гайнутдинов – известный профессиональный боксер и боец на голых кулаках, который в этом году пополнил ряды спасателей Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне турнира, 28 августа, состоится церемония медиавзвешивания участников. Мероприятие пройдет в пространстве «АРТ-Квадрат». Прямая трансляция боев будет доступна в группе «VK Спорт».

(16+).

Автор:Айбулат Ишназаров
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