+31 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Августа , 03:58

Уф, һаман шул питбайк!

Төндәрен һәм көндөҙ ҙә тызылдап, бызылдап йөрөгән шул транспорт ишараты үлемдәргә килтерә! Ата-әсәләр ҙә һаман балаларына үлем һатып алалар! Башҡортостан соцселтәрҙәрен шартлатҡан үтә ҡыҙғаныс хәбәрҙе сайтта уҡығыҙ! 

Уф, һаман шул питбайк!Уф, һаман шул питбайк!
Уф, һаман шул питбайк!

Туймазы районында питбайк ҡатнашлығындағы юл фажиғәһендә бала үлгән.

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, бөгөн төндә Ҡарамалы-Ғөбәй-Мәтәүтамаҡ автомобиль юлының 2-се саҡрымында билдәһеҙ водитель, «Мотоленд» питбайкы менән идара итеп, Кәлшәленән Ҡарамалы ауылы йүнәлешендә хәрәкәт иткәндә, өс бәлиғ булмаған йәйәүлене тапатҡан. Аҙаҡ ул транспорт сараһын ташлап, ДТП урынынан ҡасҡан.  

Бәрҙереү һөҙөмтәһендә йәйәүлеләрҙең береһе, 14 йәшлек малай, көслө йәрәхәттәр алғандан һуң йән биргән. 17 йәшлек ике үҫмер дауаханаға оҙатылған.

Оператив - эҙләү саралары барышында водитель асыҡланған һәм ҡулға алынған. Ул Туймазынан булған 16 йәшлек үҫмер. Водитель таныҡлығы юҡ. Үҙе әйтеүенсә, был тәгәрмәсле спорт әйберен ата-әсәһе былтыр һатып алған.

Ваҡиға урынында тәфтиш-оператив төркөм һәм башҡа ашығыс хеҙмәттәр эшләй.

Тулыраҡ мәғлүмәт асыҡлана. 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика