Республика мәктәптәре яңы уҡыу йылында 500 меңдән ашыу уҡыусыны ҡабул итә

Шулай уҡ 1 сентябрҙә 119 мең колледж студенты уҡырға бара, уларҙың 33 меңе – беренсе курс студенттары. Был хаҡта Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың үткәргән оператив кәңәшмәлә төбәктең мәғариф министры Илдар Мәүлитбирҙин хәбәр итте.
2026 йылда мәктәп мәғариф системаларын модернизациялау программаһына 36 учреждение ингән. Һуңғы биш йылда Башҡортостанда 91 меңдән ашыу бала уҡыған 217 дөйөм белем биреү ойошмаһы капиталь яңыртылған.
Бынан тыш, республиканың 879 мәктәбе физика, музыка, рәсем буйынса уҡыу кабинеттары, 233 миллион һумлыҡ өсөн яңы ҡорамалдар алған. Дәреслектәр менән тәьмин итеү өсөн 1,2 миллиард һум ҡаралған.
Уҡыу йылы башланыуға әҙерлек сиктәрендә мәғариф объекттарының янғын хәүефһеҙлегенә һәм террорға ҡаршы һаҡлауға, 56,5 мең уҡыусыны йөрөткән 1633 мәктәп автобусын тикшереүгә етди иғтибар бүленде, тип һыҙыҡ өҫтөнә алды министр.
Мәғариф системаһындағы яңылыҡтар иҫәбендә – 2-8 класс уҡыусыларына тәртип өсөн билдә ҡуя башлау, «Рәсәйҙең рухи-әхлаҡи мәҙәниәте» тигән яңы предмет индереү, тарих дәрестәре сәғәттәре һанын арттырыу, шулай уҡ өлкән класс уҡыусылары өсөн яһалма зиһен технологияларын һәм нейроселтәрҙәр менән эшләү нигеҙҙәрен өйрәнеү буйынса информатиканың тәрәнәйтелгән курсы.
Колледждарҙы капиталь ремонтлауға йыл һайын 500-әр мең һум аҡса бүленә. 2022 йылдан алып бөтәһе 32 уҡыу йорто тәртипкә килтерелгән. Уларҙың матди базаһын нығытырға «Профессионалитет» федераль проектында ҡатнашыу ярҙам итә. 2027 йылға Башҡортостанда колледждар нигеҙендә ойошторолған 35 белем биреү-производство кластеры эшләйәсәк.
– Муниципалитет башлыҡтарынан яңы уҡыу йылы башланыуға ентекле әҙерләнеүҙәрен һорайым – мәктәптәр тирәләй тәртип, автомобиль юлдарында билдәләр һәм тейешле урындарҙа светофорҙар булырға тейеш. Әле әҙерләнеп өлгөрмәгәндәр өсөн тағы ла һигеҙ көн бар, – тине Радий Хәбиров. – Белем көнө – ҙур ваҡиға. Уны тулыһынса әҙер булып ҡаршы алыу мөһим.