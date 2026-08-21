Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

Насар уйҙарҙан һаҡланығыҙ. Туғандар һымаҡ булығыҙ», – тигән пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм. Был хәҙисте уҡып ҡына ҡалмағыҙ, уның буйынса йәшәргә өйрәнегеҙ.
Һәр бер көнөбөҙ изге уй-ниәттә генә үтһен! Һәр беребеҙгә тик яҡшы һүҙҙәр генә һөйләп, хәйерле ғәмәлдәр ҡылып, ике донъя бәхетендә йәшәргә насип итһен. Атыр таңдарыбыҙ тыныс, күк йөҙөбөҙ аяҙ булһын. Раббыбыҙ бүләк иткән ғүмеребеҙгә, уның һый-ниғмәттәренә рәхмәтле булып, шөкөр итеп, ҡыуанып-шатланып йәшәргә яҙһын. Донъялар тынысланып, махсус хәрби операцияла йөрөгән яугирҙар иҫән-һау әйләнеп ҡайтырға яҙһын ин шәә Аллаһ. Әмин🤲🤲🤲!
«Йәшлек»те МАКСта ла уҡығыҙ:
https://max.ru/yeshlek_gazite