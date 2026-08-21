+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
21 Августа , 01:00

Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

«Бәғзе берәү тураһында төпсөнөп һорашып, кеше тормошона ҡыҫылып йөрөмәгеҙ, көнләшмәгеҙ.

Изге йома көнө мөбәрәк булһын!Изге йома көнө мөбәрәк булһын!
Изге йома көнө мөбәрәк булһын!

 Насар уйҙарҙан һаҡланығыҙ. Туғандар һымаҡ булығыҙ», – тигән пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм. Был хәҙисте уҡып ҡына ҡалмағыҙ, уның буйынса йәшәргә өйрәнегеҙ.

Һәр бер көнөбөҙ изге уй-ниәттә генә үтһен! Һәр беребеҙгә тик яҡшы һүҙҙәр генә һөйләп, хәйерле ғәмәлдәр ҡылып, ике донъя бәхетендә йәшәргә насип итһен. Атыр таңдарыбыҙ тыныс, күк йөҙөбөҙ аяҙ булһын. Раббыбыҙ бүләк  иткән ғүмеребеҙгә, уның һый-ниғмәттәренә рәхмәтле булып, шөкөр итеп, ҡыуанып-шатланып йәшәргә яҙһын. Донъялар тынысланып, махсус хәрби операцияла йөрөгән яугирҙар иҫән-һау әйләнеп ҡайтырға яҙһын ин шәә Аллаһ. Әмин🤲🤲🤲!

«Йәшлек»те МАКСта ла уҡығыҙ:

https://max.ru/yeshlek_gazite

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика