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19 Августа , 16:12

Финанс министрлығынан яңы конкурс

Министерство финансов Республики Башкортостан приглашает организации и индивидуальных предпринимателей принять участие в ежегодном республиканском конкурсе «Налогоплательщик года». Цель конкурса – публично отметить значимый вклад налогоплательщиков в социально-экономическое развитие региона.

Конкурс охватывает широкий спектр видов экономической деятельности, включая: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, торговля, строительство и др. Победители будут определяться в каждой номинации по трем категориям: крупные организации, субъекты среднего предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) и субъекты малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). Торжественная церемония награждения победителей пройдет при участии премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова. Прием заявок и пакетов документов для участия в конкурсе осуществляется Министерством финансов Республики Башкортостан до 30 сентября 2026 года включительно. Документы принимаются как на бумажном носителе по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46, так и в электронном виде на адрес: minfin@bashkortostan.ru. Форму заявки на участие и дополнительную информацию можно найти в Положении о конкурсе, доступном по ссылке: https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/562945/

Автор:Айбулат Ишназаров
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