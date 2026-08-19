Финанс министрлығынан яңы конкурс

Конкурс охватывает широкий спектр видов экономической деятельности, включая: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, торговля, строительство и др. Победители будут определяться в каждой номинации по трем категориям: крупные организации, субъекты среднего предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) и субъекты малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). Торжественная церемония награждения победителей пройдет при участии премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова. Прием заявок и пакетов документов для участия в конкурсе осуществляется Министерством финансов Республики Башкортостан до 30 сентября 2026 года включительно. Документы принимаются как на бумажном носителе по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46, так и в электронном виде на адрес: minfin@bashkortostan.ru. Форму заявки на участие и дополнительную информацию можно найти в Положении о конкурсе, доступном по ссылке: https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/562945/