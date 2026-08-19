+23 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
19 Августа , 16:16

Благобегун бул!

13 сентября 2026 года в Уфе пройдет международный марафон. Благотворительный фонд «Уфимский хоспис» приглашает сотрудников госорганов и подведомственных учреждений Башкортостана присоединиться к акции «Благобегуны Уфимского хосписа».

Благобегун – это человек, который открывает личный сбор средств в поддержку подопечных хосписа и делится ссылкой с друзьями, коллегами и близкими. Для участия в акции не обязательно бежать: достаточно создать сбор и распространить информацию. Если вы хотите участвовать в марафоне, слот приобретается отдельно – его покупка не является пожертвованием в хоспис. Помощь поступает через пожертвования на вашей странице сбора. Как присоединиться: зарегистрируйтесь на event.ufahospice.ru, создайте личный сбор, поделитесь ссылкой. Собранные средства помогут детям и взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями получать необходимую помощь, уход и поддержку. Если вы пока не готовы открыть сбор, можно помочь информационно – рассказать об акции коллегам или поделиться материалами в соцсетях. Бежать необязательно, помогать может каждый. По вопросам участия: Руфина Бускунова: +7 927 237-98-52. Сайт: event.ufahospice.ru.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика