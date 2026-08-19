Благобегун бул!

Благобегун – это человек, который открывает личный сбор средств в поддержку подопечных хосписа и делится ссылкой с друзьями, коллегами и близкими. Для участия в акции не обязательно бежать: достаточно создать сбор и распространить информацию. Если вы хотите участвовать в марафоне, слот приобретается отдельно – его покупка не является пожертвованием в хоспис. Помощь поступает через пожертвования на вашей странице сбора. Как присоединиться: зарегистрируйтесь на event.ufahospice.ru, создайте личный сбор, поделитесь ссылкой. Собранные средства помогут детям и взрослым с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями получать необходимую помощь, уход и поддержку. Если вы пока не готовы открыть сбор, можно помочь информационно – рассказать об акции коллегам или поделиться материалами в соцсетях. Бежать необязательно, помогать может каждый. По вопросам участия: Руфина Бускунова: +7 927 237-98-52. Сайт: event.ufahospice.ru.