Ғаилә һәм Конституцияға арнала

Конкурс проводится в три этапа: - сбор рисунков – с 1 сентября по 30 октября 2026; - оценочный этап – с 1 по 30 ноября 2026; - церемония награждения – декабрь 2026. Возрастные категории участников: — дети, обучающиеся в 1–4 классах; — дети, обучающиеся в 5–6 классах; — дети, обучающиеся в 7–9 классах. Заявку на участие в конкурсе и рисунок можно направить почтовым отправлением или доставить нарочным по адресу: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица З. Валиди, 46. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку можно на официальном сайте Конституционного совета Республики Башкортостан ksrb.bashkortostan.ru Фото предоставлено региональным отделением общества "Знание".