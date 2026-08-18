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18 Августа , 08:42

Полкка - адреслы ярҙам

В августе и сентябре весь региональный сбор Народного фронта «Всё для Победы!» будет направлен на помощь бойцам 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».

С инициативой организовать адресную поддержку представители Народного фронта выступили на оперативном совещании Правительства республики. Предложение поддержал глава Башкортостана.

Полк «Башкортостан» сформирован летом 2023 года. В его состав вошли 18 башкирских именных подразделений. За три года бойцы прошли большой боевой путь и сегодня продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции. При этом характер боевых задач постоянно меняется, а вместе с ним растёт потребность в технике, оборудовании и других средствах, необходимых подразделениям на передовой.

Именно поэтому Народный фронт решил в ближайшее время сосредоточить региональный сбор на помощи одному соединению - полку, в котором служат земляки.

«Для нас принципиально важно, что это адресная помощь. Мы понимаем, кому помогаем и для каких задач необходима поддержка. Полк «Башкортостан» объединяет наших земляков, и сейчас у жителей республики есть возможность напрямую поддержать бойцов. Причём здесь нет маленьких или незначительных пожертвований. Когда к сбору присоединяются тысячи людей, даже несколько сотен рублей от каждого превращаются в необходимую на передовой технику и оборудование. Башкортостан всегда умел объединяться, когда своим нужна помощь, и этот сбор - как раз тот случай», - отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Механизм таких сборов уже не раз показывал свою эффективность. То, что для одного человека кажется небольшой суммой, вместе с пожертвованиями сотен и тысяч жителей позволяет закрывать конкретные запросы подразделений. В результате общественная поддержка превращается не в абстрактную «помощь фронту», а в оборудование, которое действительно необходимо бойцам.

Присоединиться к адресному сбору для полка «Башкортостан» можно на платформе Народного фронта «Всё для Победы!» по ссылке: pobeda.onf.ru/requirements/bashkortostan.

Поможем своим. Каждый вклад - это конкретная помощь нашим землякам на передовой.

Автор:Айбулат Ишназаров
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