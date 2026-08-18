Мутлашыусыларға ҡаршы - кибертренажер

Проект создан с использованием искусственного интеллекта и развивается в вузе-резиденте Межвузовского студенческого кампуса Уфы. В основе идеи - простая проблема: даже человек, который знает о распространенных схемах мошенничества, может растеряться, когда злоумышленник начинает давить, торопить или запугивать. Поэтому автор проекта предлагает не ограничиваться информированием, а тренировать поведение в подобных ситуациях. — Многие мои знакомые и родственники получали звонки от «сотрудников банка» и попадались на уловки аферистов. Они знали о схемах мошенничеств из новостей, но в момент звонка, когда на них давили и торопили, терялись и совершали ошибки. Тогда я поняла: людям нужна не просто очередная памятка, а инструмент, который позволит натренировать правильную реакцию в стрессе. Так родился «Кибер Иммунитет» — тренажер, который формирует «цифровые» рефлексы, а не просто даёт знания о существующих угрозах, — рассказывает Алиса Ковалевич. «Кибер Иммунитет» работает в формате чат-бота в мессенджере. Пользователь вступает в диалог с виртуальной ИИ-мошенником, который использует характерные для реальных злоумышленников приемы: торопит, оказывает психологическое давление и пытается заставить человека принять решение. При этом все происходит в безопасной тренировочной среде. Система фиксирует ошибки пользователя и адаптирует последующие сценарии под его слабые места. Дополнительно в тренажере предусмотрены элементы геймификации: очки, награды и система отслеживания прогресса. Разработке проекта предшествовала работа над его бизнес-моделью и практической реализацией. Автору пришлось одновременно заниматься продуктом, маркетингом, финансовой и юридической составляющими. В этом ей помогала научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Экономическая безопасность» Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ Яна Гареева. Практический потенциал проекта уже получил оценку на региональном уровне. Министр цифрового развития государственного управления Башкортостана Геннадий Разумикин отметил, что подобные инструменты могут стать дополнительным элементом работы по повышению цифровой грамотности жителей. По его словам, сегодня важно не только информировать людей о новых схемах мошенничества, но и создавать практические решения, которые помогают противостоять им в реальных ситуациях. — Сегодня в стране повышению цифровой грамотности населения уделяется большое внимание: это и просветительские кампании, и работа с уязвимыми группами, и информирование пользователей о новых схемах мошенничества. Представленный проект - своевременный и практичный вклад в борьбу с кибермошенниками. Мы заинтересованы в подобных решениях и готовы обсуждать их применение в работе с жителями республик», — отметил Геннадий Разумикин. Сейчас бот уже создан и протестирован. В нем работают основные модули: учебный центр, симуляции диалогов, система прогресса и «тревожная кнопка». По итогам тестирования авторы собрали обратную связь и дорабатывают продукт. — Мы провели тестирование на группе пользователей, собрали обратную связь. Сейчас проект на финальной стадии, осталось доработать юридические моменты, сделать интеграцию с платежной системой и ИИ-ассистентом. Уже ведутся переговоры с несколькими региональными банками и компаниями. Они видят потенциал в обучении сотрудников и клиентов через такой формат, — говорит Алиса Ковалевич. Следующим этапом станет запуск продукта и привлечение первых пользователей. В дальнейшем автор планирует развивать тренажер в нескольких мессенджерах, выйти на корпоративный рынок и масштабировать проект, в том числе за пределы России. Разработка получила поддержку конкурса «Студенческий стартап»-2026: проект «Кибер Иммунитет» вошел в число победителей и получил 1 млн рублей на реализацию. Всего же в 2026 году победителями конкурса «Студенческий стартап» стали 36 проектов студентов УГНТУ. Справочно. Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. #молодежьидети #нацпроектмолодежьидети