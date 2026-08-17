Яҙыусыларға - дәүләт стипендияһы

Ежегодная стипендия, учрежденная Указом Президента РФ от 1993 года, призвана содействовать созданию новых произведений в области литературы, кинематографии, дизайна, архитектуры, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и других видов искусства. Выдвижение кандидатов проходит на конкурсной основе, а решение о присуждении принимает Министерство культуры Российской Федерации. Размер стипендии составляет 72 000 рублей.

Обладателями Государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России стали 24 представителя творческой интеллигенции республики. В их числе — народные поэты, прозаики, драматурги и журналисты, чьи имена широко известны далеко за пределами Башкортостана. Среди награжденных — Лариса Абдуллина, Фарзана Акбулатова, Кадим Аралбаев, Айгиз Баймухаметов, а также Михаил Чванов, Юрий Горюхин, Рашида Бикметова и другие мастера слова.

Кроме того, государственные стипендии для талантливых молодых авторов присуждены шести начинающим литераторам. В этот список вошли Кристина Андрианова, Тансулпан Байтимерова, Загида Мусина, Айбулат Сисанбаев, Разина Урманшина и Диля Хайретдинова.

В Союзе писателей Башкортостана отметили, что столь масштабное признание стало возможным во многом благодаря вниманию к нуждам литературного сообщества со стороны руководства страны. В организации выразили благодарность руководителю Союза писателей России, помощнику Президента России Владимиру Мединскому за поддержку, благодаря которой труд писателя в стране вновь обретает высокую ценность.

Напомним, что в мае этого года Владимир Мединский посетил Уфу с рабочим визитом, где встретился с башкирскими литераторами. Помощник президента поделился впечатлениями от поездки, отметив, что всегда покидает Уфу с отличным настроением. Особое внимание он обратил на заботу, которую проявляет к писателям глава Башкортостана Радий Хабиров. Владимир Мединский рекомендовал всем главам регионов и ответственным за культуру и СМИ при посещении Уфы обязательно заглянуть в Дом писателей Башкортостана, назвав его не только жемчужиной старой Уфы, но и примером правильной работы с писательским сообществом.

Фото: пресс-служба Союза писателей.