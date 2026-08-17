+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
17 Августа , 13:04

Путин Башҡортостан яугирҙәренең ҡаһарманлығы хаҡында әйтеп үтте

Башҡортостан яугирҙәре МХО биләмәһендә хәрби бурыстарҙы үтәгән ваҡытта сигенмәй. Рәсәй Президенты Владимир Путин «Мәскәү. Кремль. Путин» программаһында ВГТРК-ның махсус хәбәрсеһе Павел Зарубинға биргән интервьюһында быны раҫланы.

Путин Башҡортостан яугирҙәренең ҡаһарманлығы хаҡында әйтеп үттеПутин Башҡортостан яугирҙәренең ҡаһарманлығы хаҡында әйтеп үтте
Путин Башҡортостан яугирҙәренең ҡаһарманлығы хаҡында әйтеп үтте

Дәүләт башлығының Бүрәт Республикаһына эш сәфәре тамамланды. Улан-Удэ ҡалаһында Путин хәрбиҙәр менән осрашты. Шунан һуң ул Зарубинға уларҙың батырлығы тураһында һөйләне.

«Маладисһығыҙ, ҡасып китмәгәнһегеҙ», тинем мин. «Ҡайҙа ҡасмағанбыҙ?», тип һораны шул саҡ егеттәрҙең береһе. Ныҡ аптыраны. «Ҡасмағанһығыҙ, сигенмәгәнһегеҙ», тинем. Ҡапыл ул етди рәүештә, бер ниндәй ҙә иронияһыҙ: «Бүрәттәр ҡасмай», тип яуап бирҙе. Аңлайһығыҙмы, ошо һүҙҙәр ниндәй оло әһәмиәткә эйә. Рус кешеһе, Бүрәт Республикаһынан, шундай һүҙҙәр әйтә. Йәғни халҡыбыҙҙы берләштергән ниҙер бар. Был беҙҙең бөтә еңеүҙәребеҙҙең иң төп гарантияһылыр, моғайын», — тине Владимир Путин.

«Минең тыуған Башҡортостанымда ла, Татарстанда ла, бөтә ерҙә лә», — тине Павел Зарубин.

«Эйе, эйе, шулай тиҙәр. Өҫтәүенә тыныс ҡына, бер ниндәй маҡтаныуһыҙ», — тип билдәләне дәүләт башлығы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика