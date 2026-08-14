Беҙҙең йәштәр лайыҡлы сығыш яһаны

Проект объединил 420 участников в составе сборных команд 14 регионов Приволжья – это молодые специалисты предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми. Башкортостан представили 29 человек – работники ведущих предприятий республики. В общекомандном зачёте команда Башкортостана заняла шестое место. Министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров отметил, что проект «МолоТ» для работающей молодёжи нашего округа – это отличная возможность для молодых специалистов попробовать себя в новых направлениях, сплотиться и сделать дополнительные шаги к личностному росту. - Команда нашей республики показала достойные результаты на окружном этапе, а самое главное – командный дух и настрой. С учётом полученного опыта совместно с молодёжными активами предприятий будем готовиться уже к следующему сезону проекта», – подчеркнул министр. Лучший результат у команды Башкортостана в семейной эстафете – делегация заняла второе место, показав сплоченность и единый дух больших и дружных семей республики. Также в тройку лучших молодёжь Башкортостана вошла в дисциплине «мини-футбол». Торжественная церемония закрытия завершилась вручением заслуженных наград. Финалистов поздравил заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. В своём выступлении он подчеркнул, что проигравших на этом празднике спорта и профессионализма нет – главный выигрыш остаётся за всем округом. Олег Машковцев также обратил внимание на уникальный состав участников, представляющих почти сотню предприятий самых разных отраслей – от химиков и биологов до сварщиков и инженеров. - Ваше участие в проекте – это не просто соревнование, а подтверждение высокой ценности рабочих профессий, – резюмировал заместитель полпреда. Фото: оргкомитет общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ».