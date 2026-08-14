Артур Йомағужин: «БПЛА - хәҙерге һуғыштың көсө»

Бөгөн фронтта иң кәрәкле белгестәр — ошо дрондәр менән эш итә белгән операторҙар. Башҡортостанда Рәсәйҙә беренсе булып пилотһыҙ осҡос системаларҙың ирекле батальоны ойошторола. Был хаҡта республика Башлығының РФ Милли гвардия ғәскәрҙәре менән хеҙмәттәшлек итеү буйынса кәңәшсеһе Артур Йомағужин һөйләне.
Яңы батальон нисек барлыҡҡа килде? Идея оҙаҡ йөрөтөлгән. 506-сы полктың мотоуҡсылар батальоны командованиеһы, унда республиканан күп егеттәр хеҙмәт итә, Артур Йомағужинға мөрәжәғәт иткән. Командир дивизияһы Башҡортостан Башлығы Радий Хабировҡа батальон ойоштороу тураһында хат яҙған. Радий Фәрит улы батальон булдырыу тураһында иғлан иткәс, штабта телефондар «ҡыҙып» киткән — бер белгес барыһына ла яуап биреп өлгөрмәгән. Хәҙер икенсе номер ҡуйыу уйлана.
Ни өсөн йәштәр кәрәк?
Батальонға 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге ир-егеттәр алына. Был ҡарарҙы Рәсәй Оборона министрлығы ҡабул иткән. Ә ҡатын-ҡыҙҙарға, хатта үтенестәр булыуға ҡарамаҫтан, баш тарталар. Артур Йомағужин йәштәрҙең өҫтөнлөгөн былай аңлата:
«Заманса йәштәрҙең бармаҡ моторикаһы яҡшы, уйлау тиҙлеге юғары. Кемдер улар смартфондан һәм компьютерҙан башҡа бер нәмә белмәй тип уйлай. Ә мин әйтәм: беҙгә ошондай егеттәр кәрәк! Эш фронтта бик күп. Беҙ уларҙы „бургерҙар“ тип атайбыҙ. Дөрөҫ, күптәр уларҙың монитор алдында төнө-көнө ултырыуын ғына күрә. Бер яҡта клавиатура йәки джойстик, икенсе яҡта газлы эсемлек йәки гамбургер... Ә хәҙер ошо уҡ егеттәр беҙгә кәрәк. Компьютер уйындарында „дошманды бомбаға тотҡан“ тәжрибә, күнекмәләре СВО-ла ысынлап та талап ителә». 2022 йылда Шайморатов, Доставалов, Салауат батальондарына күбеһенсә Афғанстан, Төньяҡ Кавказ, Сүриә аша үткән профессионалдар килгән. Улар беренсе һөжүмде ҡабул иткән. Хәҙер улар ҙа пилотһыҙ осоу системаларына күсә. Әммә йәштәрҙең уйлауы башҡа. Уларға атай булырлыҡ ҡарт һалдаттар, нисек тырышһалар ҙа, прогрестан ҡалышмаясаҡ. Хеҙмәттең өҫтөнлөктәре Батальон исеме ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемен йөрөтәсәк. Куратор — Рәсәй Геройы капитан Тельман Уралбаев.
Хеҙмәт иткәндәргә барлыҡ федераль һәм республика льготалары ғәмәлдә.