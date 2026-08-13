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13 Августа , 07:25

Инорстағы йөҙөү каналында күләмле ярыш уҙасаҡ

Гребной канал в уфимском Инорсе готовится принять одни из самых зрелищных этапов Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов. Уже в ближайшую субботу, 15 августа, Башкортостан станет центром состязаний по гребному слалому.

Торжественная церемония открытия соревнований по гребному слалому состоится 15 августа в 19:00 на территории комплекса сооружений по адресу: набережная Моторостроителей, 20. В борьбе за медали по гребле на байдарках и каноэ примут участие более 140 человек, включая 108 спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации. Программа соревнований по гребному слалому включает пять дисциплин: К-1 среди мужчин и женщин (каяк-одиночка) – спортсмены на одноместных каяках с двухлопастным веслом. С-1 среди мужчин и женщин (каноэ-одиночка) – выступления на одноместных каноэ с однолопастным веслом. К-1-экстрим – наиболее динамичная и зрелищная дисциплина, где спортсмены соревнуются непосредственно друг с другом на трассе, добавляя тактический и контактный элемент в борьбу. Итоговый результат в классическом слаломе зависит как от скорости прохождения дистанции, так и от точности преодоления ворот, за ошибки начисляются штрафные секунды. Расписание ключевых событий: 15 августа: Официальные тренировки команд, комиссия по допуску участников. В 18:00 состоится показательный заезд, в 19:00 – торжественная церемония открытия. 16 августа: Начнется основная борьба за медали. Первыми определят сильнейших в индивидуальной гонке К-1 среди мужчин, затем на старт выйдут участницы в дисциплине С-1 среди женщин. Спартакиада народов России продолжает собирать лучших спортсменов страны, демонстрируя высокий уровень подготовки и зрелищность спортивных состязаний. Фото: Ильшат Ахметов

Автор:Айбулат Ишназаров
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