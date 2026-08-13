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13 Августа , 03:00

"Гвардеец" сборы буласаҡ ил һаҡсыларын әҙерләй

Окружные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец», направленные на всестороннее развитие молодых патриотов, проходят в активном режиме. Участники ежедневно оттачивают навыки, необходимые для успешного выступления на предстоящих соревнованиях.

Программа сборов включает интенсивные теоретические и практические занятия. Юнармейцы уже освоили основы управления беспилотными летательными аппаратами, отработали технику безопасного обращения с оружием и повысили точность стрельбы на практических занятиях. Кроме того, состоялись футбольные матчи, демонстрирующие командный дух и выносливость, а также конкурс военно-патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!». Участники активно проявляют себя в спортивных состязаниях: мини-футболе, баскетболе, волейболе и плавании, где уже определились лидеры для дальнейшей борьбы в плей-офф. Помимо насыщенной военно-спортивной подготовки, для ребят организована познавательная экскурсионная программа. Юнармейцы посетили ключевые исторические объекты региона, включая мемориальный комплекс «Афганские ворота», монумент воинской и трудовой Славы, а также знаменитую усадьбу «Тарханы», где прошли детские годы великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Сборы «Гвардеец» проходят при значимой поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и правительства региона, что подчеркивает их важность в деле патриотического воспитания молодежи. Фото: оргкомитет «Гвардеец ПФО»

Автор:Айбулат Ишназаров
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