Фехтование буйынса иң көслөһө кем булыр?

Спорт 11 Августа , 18:43 В Уфе стартовал отборочный этап Спартакиады народов России по фехтованию С 10 по 18 августа на базе Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан проходят всероссийские соревнования, которые являются главным этапом отбора в национальную сборную для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. В турнире участвуют 400 спортсменов из 24 регионов, а сборную Башкортостана представляют олимпийские чемпионы и призёры мировых первенств. Ильшат АхметовИльшат Ахметов Фото:Ильшат Ахметов Торжественная церемония открытия состоялась в Уфе. В ней приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр спорта РБ Руслан Хабибов и президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной страны, олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. «Особую значимость этим соревнованиям придаёт то, что они являются отборочным этапом в национальную сборную России. Уверен, что наши фехтовальщики продемонстрируют высокий уровень мастерства и поборются за право представлять страну на крупнейших международных турнирах. Для нас особенно важно принимать такие соревнования», — подчеркнул Руслан Хабибов. Ильгар Мамедов, в свою очередь, отметил высокий уровень спортивной инфраструктуры региона: «В Уфе один из лучших Центров фехтования не только России, но и всего мира. И мы очень рады, что руководство Башкортостана согласилось принять столь масштабное событие на своей земле». В программу турнира входят личные и командные соревнования по трём видам оружия — рапире, шпаге и сабле. Честь республики защищают прославленные спортсмены: среди мужчин — олимпийский чемпион Рио-2016 Тимур Сафин, победитель первенства мира среди юниоров Егор Баранников, серебряный призёр молодёжного первенства мира Искандер Булатов и победитель юниорского первенства Европы Владислав Журавлёв. В женской сборной — олимпийская чемпионка Токио-2020 Аделина Загидуллина, победительницы юниорского первенства мира Адэлина Бикбулатова и Полина Хаертдинова, чемпионка мира и Европы Анастасия Иванова, а также победительница Игр стран СНГ Таисия Ларькина. Первая медаль для Башкортостана уже завоёвана: сегодня Егор Баранников стал бронзовым призёром в личном первенстве рапиристов. Расписание ближайших финалов (время уфимское): 11 августа — женщины-рапиристки, личное первенство (финал в 17:30). 12 августа — командные соревнования по рапире (финалы: мужчины — 16:40, женщины — 18:00). 13 августа — мужчины-шпажисты, личное первенство (финал в 16:45). 14 августа — женщины-шпажистки, личное первенство (финал в 17:00). 15 августа — командные соревнования по шпаге (финалы: мужчины — 15:00, женщины — 15:50). 16 августа — мужчины-саблисты, личное первенство (финалы с 15:20). 17 августа — женщины-саблистки, личное первенство (финалы с 15:20). 18 августа — командный турнир по сабле (финалы: мужчины — 16:30, женщины — 17:15). Вход для зрителей свободный (0+). Организаторы приглашают жителей и гостей республики поддержать спортсменов. Отметим, Спартакиада народов России — одно из крупнейших спортивных событий страны, в котором соревнования проходят по 43 видам спорта в семи субъектах РФ. Всего в них примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов. Башкортостан принимает состязания по шести видам спорта — в республику прибыли порядка 1 500 участников. Сборную региона представляют 120 спортсменов, которые поборются за награды в 33 дисциплинах.