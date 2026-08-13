«Фәтих» окоптан FPV-дрон операторына тиклем һуғыш юлы үткән

Уның артында — һынауҙар, яраланыуҙар һәм еңеүҙәр менән тулы юл. Ул хеҙмәтен Херсон янындағы окоптарҙа башлаһа, хәҙер осоусыһыҙ системалар ротаһы составында уның дрондары Украина Ҡораллы көстәренең техникаһына, нығытмаларына һәм тере көсөнә һунар итә. Яугир тураһында «Башҡорт батальоны» хәбәр итте.
Данил махсус хәрби операцияға 2022 йылда киткән. Мобилизацияға тиклем ул һаҡсы булып эшләгән, артабан заводта эшләгән. Башҡортостанда генерал Шайморатов исемендәге беренсе ирекле батальон ойошторола башлағас, ир-ат фронтҡа барырға ҡарар иткән. Ул икеләнмәй эшенән китеп, оборона министрлығы менән контракт төҙөгән. Тоцкий полигонында хәрби әҙерлек ваҡытында ул гранатомет менән эшләүҙе үҙләштергән һәм БМП-1 менән идара итергә өйрәнгән. Хәрби хәрәкәттәр зонаһында уның бригадаһы Херсон өлкәһенә йүнәлтелгән. Шунда «Фәтих» тәүге һуғыштарҙы үткән, Давыдов Бродты обороналаған, Безыменныйға штурм яһаған. Артабан Донецк йүнәлеше булған. Угледар янындағы урман һыҙаттарын Данил ғүмер буйына иҫендә ҡалдырыр, тип әйтә. Шунда яугирҙы контузия ала. Ә 2023 йылдың майында Андреевка янында аяғына ауыр ярсыҡ яраһы ала. Госпиталдә дауаланған, шулай уҡ хроник ауырыуы ҡуҙғыу сәбәпле ғәҙәттән тыш операция үткән.
Реабилитация һәм тергеҙеүҙән һуң Данил Фәтхинуров үҙе өсөн яңы ҡарар ҡабул итә. Ул фронтҡа ҡайта, бәлки, башҡа сифатта. Хәҙерге һуғыштар технологиялар менән еңеләйеүен аңлап, яугир FPV-дрондар операторына, шул иҫәптән «Молния» самолет тибындағы дрондарға өйрәнеү үтә. Хәҙер осоусыһыҙ системалар ротаһы составында уның подразделениеһы көн һайын дошман танктарына, реактив залп уты системаларына, блиндаждарға һәм терәк пункттарына һунар итә. Тыуған ил яугирҙың батырлығын юғары баһалаған. Данил Фәтхинуров II дәрәжә «Батырлыҡ өсөн» миҙалы, генерал Шайморатов ордены һәм миҙалы менән бүләкләнгән, шулай уҡ Башҡортостан Башлығынан ҡиммәтле бүләк алған.
Әммә Данил өсөн иң ҙур бүләк — ғаиләһенең тыныслығы. Өйөндә уны ҡатыны, ике балаһы, атаһы һәм тоғро дуҫтары көтә.