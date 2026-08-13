Өфөлә VIII Граждандар форумы уҙасаҡ

Главная тема форума – трансформация гражданского общества в условиях СВО. Особое внимание уделят поддержке участников СВО и их семей, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению традиционных ценностей и роли общественных институтов в предстоящих сентябрьских выборах. В программе: дискуссии, семинары, мастер-классы, интерактивные выставки, юридические консультации и помощь в оформлении грантовых заявок. Завершит форум пленарное заседание «Трансформация гражданского общества в условиях СВО». Мероприятие пройдет с 9:30 до 17:30 по адресу: ул. З. Валиди, 2. Вход свободный, но нужна регистрация до 20 августа по ссылке.