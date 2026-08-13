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13 Августа , 07:25

Беҙҙекеләр ҙә округ юнармия сборында ҡатнаша

Сборная Республики Башкортостан активно участвует в окружных юнармейских сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец», которые проходят под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В сборах принимают участие команды из 14 регионов ПФО и Луганской Народной Республики.

За первые дни смены участники уже успели встретиться с Героями Российской Федерации, кавалерами боевых орденов, ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции, что стало ценной возможностью для молодого поколения. Также состоялся конкурс «Визитная карточка», где ребята представили свои регионы, и познавательная экскурсия. Юнармейцы проживают в казармах, активно совершенствуют навыки военной подготовки, изучают современное вооружение и боевую технику, а также проходят различные испытания. В программе сборов уже прошли соревнования по плаванию и занятия по огневой подготовке. Впереди участников ждут еще три недели насыщенной программы, включающей соревнования по 11 видам спорта, творческие конкурсы, а также знакомство с историей и достопримечательностями Сурского края. Эти сборы предоставляют отличную возможность для ребят проявить себя, получить новые знания, обрести друзей из разных регионов и достойно представить свою республику. Сборной Башкортостана желают уверенности, силы духа и командного единства для достижения достойных результатов. Фото Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи РБ.

Автор:Айбулат Ишназаров
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