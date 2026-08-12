Зөлхизә туризмда үҙ юлын тапҡан

Ҡыҙ бала саҡтан сәйәхәт итергә ярата. Ул үҙе был хаҡта:
– Бәләкәй саҡтан республикабыҙға битараф булманым. Төрлө яҡҡа барыу оҡшай, оҙон юлға сығырға ярата инем. Класташтарым менән походта йыш йөрөнөк, – ти ул.
Ул башланғыс, урта кластарҙа Фатима Мостафина исемендәге 20-се башҡорт гимназияһында белем алһа, унан республика инженер лицей-интернатында уҡый. Мәктәп йылдарында ла бик әүҙем, тырыш уҡыусыларҙың береһе була, мәҙәни сараларҙан да ситтә ҡалмай: «Сәңгелдәк» тапшырыуҙарында, «Бирешмә» сериалында төшә. Бәләкәй саҡтан башҡорт мөхитендә үҫеүе, йыл һайын тиерлек «Йәйләү» лагерында ял итеүе – барыһы ла уның күңелендә тыуған ергә ҡарата тәрән һөйөү уята.
19 йәше тулғас, Зөлхизә ата-әсәһенән күреп, үҙ аллы тур ойошторорға ҡарар итә.
– Тәүге турымды Белорет районындағы «Айғыр»ға эшләргә булдым. Ул ваҡытта беҙ яңы ғына эшләй башлағайныҡ. Атайым ярҙам итте, өйрәтте, бөтә нескәлеген күрһәтте. Йәш кенә булыуға ҡарамаҫтан, ҡурҡманым, йәш егеттәр, ҡыҙҙар менән тәүге тапҡыр юлға сыҡтыҡ. Дуҫтарым да мине хуплап барҙы.
Сәйәхәтте ойоштороу миңә ныҡ оҡшаны. Шунан һуң тағы ла әүҙемерәк булып, яңы турҙар ойоштора башланым, – ти ул.
Ошо тәүге аҙымдар Зөлхизәне алға әйҙәй. Ул «Вэлком РБ» проектын башлап ебәреп, Башҡортостандың иң матур урындарына – Шүлгәнташ мәмерйәһенә, Ирәмәл тауына, төрлө шарлауыҡҡа сәйәхәттәр ойоштора башлай. Ваҡыт үтеү менән уның маршруттары Рәсәйҙең төрлө төбәгенән, хатта сит илдән килгән туристарҙы ла йәлеп итә.
«Мәктәп туризмы» дәүләт программаһы буйынса уҡыусылар менән эшләү ҙә ҡыҙға ҙур тәжрибә бирә. Көн һайын тиерлек 50-ләп бала менән эшләп, ул ҙур төркөм алдында сығыш яһарға, турҙарҙы һәйбәт итеп ойошторорға өйрәнә.
Һуңғараҡ ул «Башҡорт оҙон ғүмерлелеге» программаһы буйынса оло йәштәге апай-ағайҙар менән эшләүгә күсә. Был эш уға бигерәк тә яҡын була.
– Өлкәндәрҙең күҙҙәре янып тора, һәр нәмәгә һоҡланып, рәхмәт әйтәләр. Улар менән йөрөүе – үҙе бер бәхет. Шундай ихлас, рәхмәтле булыуҙары мине ҡыуандыра, илһамландыра, алға әйҙәй, – ти ул.
2023 йылда ғаиләләрендә үҙ автобустары барлыҡҡа килеүе лә эшен еңеләйтә, яңы мөмкинлектәр аса. Хәҙер инде ул туристарҙы Башҡортостан буйлап ҡына түгел, ә Рәсәйҙәге алыҫ ҡалаларға ла алып бара.
Ҡазанға тәүге турын да уйлап тормай ойоштора. Һөҙөмтәлә 40 – 50 кеше менән юлға сыға. Был тәжрибә үҙ көсөнә ышаныс өҫтәй. Һуңынан Ҡазанға сәйәхәттәр популярлыҡ яулап, төрлө райондан кешеләр ҡушыла. Бер йылда ғына ун райондан туристар йәлеп ителеп, тиҫтәнән ашыу тур ойошторола. Артабан Санкт-Петербургҡа, Йошкар-Олаға, Чебоксарға сәйәхәттәр башлана. Зөлхизә һәр ваҡыт туристарҙың теләген иҫәпкә ала: «Ҡайҙа барырға теләйҙәр, шунда юл асам», – ти ул.
Йыш йөрөгән туристары ла барлыҡҡа килә. Бер тапҡыр баралар ҙа, оҡшап ҡалһа, тағы яҙылалар. Шундайҙарҙың береһе — Ейәнсура районынан Светлана Мәһәҙиева. Ул, 70 йәштә булыуына ҡарамаҫтан, бик дәртле, тормошто яратыусы апай, бер нисә тапҡыр төрлө ҡалаға сәйәхәткә барған.
— Минең менән Мәскәүгә лә барырға йыйына. Үзбәкстанға ла яҙылды, — тип йылмайып һөйләй Зөлхизә. – Ундай туристар беҙҙең өсөн бик ҡәҙерле.
Зөлхизә уға «Вэлком РБ-ның атҡаҙанған турисы» тигән маҡтаулы грамота ла тапшырған.
Светлана апай үҙе бик матур йырлай, һәр сәйәхәтте байрамға әйләндерә белә. Ул юлда ла, экскурсиялар ваҡытында ла әүҙем, башҡаларҙы ла дәртләндерә. Хатта яңы турҙар тураһында беренселәрҙән булып белешеп, алдан уҡ яҙылып ҡуя.
Әле Зөлхизә эшен тағы ла киңәйткән. Ул Ҡаҙағстандың Астана ҡалаһына автобус туры асҡан. Был ҡалаға сәйәхәт күптәр өсөн уңайлы. Унда барыу өсөн сит ил паспорты талап ителмәй, хаҡтары ла сағыштырмаса арзан. Ә сентябрҙә Үзбәкстанға тур ойошторорға йыйына. Тағы ла алыҫыраҡ илдәр, ҡалаларға – Грузия, Әрмәнстан, Калининград кеүек яңы йүнәлештәрҙе лә үҙләштереү – уның хыялында.
– Беҙ кеше тураһында уйлайбыҙ. Турҙарыбыҙҙа барыһы ла алдан хәстәрләнгән: автобусҡа ултыраһың да, бер нәмә тураһында ла борсолмайһың. Күп сәйәхәттә бары тик иртәнге аш ҡына була, төшкө, киске аш индерелмәгән, буш ваҡытың күп. Ә яңы ҡалаға тәүге тапҡыр барған кеше ҡайҙа барырға, нимә ҡарарға белмәй бит. Шуға күрә беҙҙә барыһы ла алдан уйланған: гидтар ҡаршы ала, ҡунаҡханала урын әҙер, маршрут төҙөлгән. Транспортта барыу, йәшәү, ашау, экскурсиялар – барыһы ла тур хаҡына индерелгән.
Туристарға тик ял итергә, фотоға төшөргә, яңы тәьҫораттар алырға ғына ҡала. Киләсәктә күберәк кешегә донъяны күрһәтергә, уларға онотолмаҫ тәьҫораттар бүләк итергә теләйем, – ти Зөлхизә.
Хәүефһеҙлек мәсьәләһенә лә айырым иғтибар бүленә. Зөлхизәнең тәжрибәле водителдәре бар, туристар мотлаҡ страховка менән тәьмин ителә. Компанияның лицензияһы бар, һәм ул был өлкәлә инде бер нисә йыл уңышлы эшләй.
Йәш булыуына ҡарамаҫтан, Зөлхизәнең һәр турҙы уйлап, уңайлы, онотолмаҫ итеп ойошторға тырышыуы һоҡланыу уята. Афарин! Үҙ эшен мөкиббән яратҡан ҡыҙға яңы үрҙәр яулауын теләйбеҙ.