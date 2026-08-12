Өфөлә үтә таҙа метан табыу технологияһы табылған

Нацпроекты 14 Августа , 17:57 Уфимская технология сверхчистого метана: прорыв в энергетике и экологии Инженеры уфимского холдинга «ПЕГАЗ» – резидента Евразийского НОЦ Башкортостана – получили патент на технологию глубокой очистки сжиженного природного газа, позволяющую достичь чистоты метана не менее 99,99%. Эта разработка иллюстрирует эффективность связки фундаментальной науки и реального производства, а сам Евразийский НОЦ выступает резидентом Межвузовского студенческого кампуса в Уфе, где «ПЕГАЗ» является индустриальным партнёром. Такое взаимодействие полностью соответствует инициативе «Наука и бизнес» в рамках Десятилетия науки и технологий. Уфимская технология сверхчистого метана: прорыв в энергетике и экологииУфимская технология сверхчистого метана: прорыв в энергетике и экологии Уфимская технология сверхчистого метана: прорыв в энергетике и экологии Новое решение предназначено для энергетики, нефтехимии, металлургии и других сфер, где стабильность состава газа и отсутствие примесей критически влияют на работу оборудования. Традиционный СПГ даже после обычной очистки нередко содержит остатки диоксида углерода, азота и сернистых соединений, которые в ряде процессов вызывают отложения, засорение микроканалов и ускоряют износ техники. Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Александр Шельдяев отметил многогранную значимость внедрения подобных технологий для региона: повышение степени очистки сокращает выбросы вредных веществ, снижает образование сажи и токсичных продуктов сгорания, что улучшает экологию и безопасность, а также дает экономический эффект через рост энергоэффективности, сокращение затрат на обслуживание и увеличение ресурса оборудования. В Госкомитете республики по науке подчеркнули прикладную ценность проекта: патент на получение метана чистотой 99,99% – это не абстрактное исследование, а конкретный продукт для внедрения в производственные системы, выполненный совместно с индустриальным партнёром и подтверждающий успешность кооперации в рамках Евразийского НОЦ. Технология базируется на последовательных этапах – сжатии, адсорбционной доочистке и удалении азота, а также глубокой рекуперации тепла; параметры установки просчитаны с помощью компьютерного моделирования. На опытной линии производительностью 1 т/ч при расходе сырья 2500 кг/ч выход целевого продукта превышает 40% по массе, а блочно-модульная конструкция упрощает интеграцию в существующую инфраструктуру. Директор управляющей компании НОЦ Андрей Кулаков отметил, что этот проект наглядно демонстрирует, как научно-производственная кооперация даёт реальный экономический результат: индустриальный партнёр не только создал новую технологию, но и адаптировал её под запросы производства, тем самым подтвердив роль науки как драйвера технологического развития. В холдинге «ПЕГАЗ» считают, что подобные разработки становятся особенно востребованными в условиях ужесточения требований к эффективности и технологической независимости, а глубокую очистку газа называют стратегически важным направлением, формирующим базу для повышения надёжности и суверенитета во многих отраслях. Запатентованная технология может лечь в основу новых решений по переработке газа, а для Башкортостана служит примером формирования среды, где вокруг кампуса, НОЦ, университетов и промышленников научные разработки быстрее доходят до производства. Справочно: по поручению президента РФ в стране создаётся сеть из 25 современных кампусов к 2030 году и 40 – к 2036-му (в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»). Башкортостан вошёл в число пилотных регионов, и первая очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Фото: пресс-центр правительства РБ.