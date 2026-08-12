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12 Августа , 04:00

29 августа Өфөлә оло спорт сараһы көтөлә

Вечер, который определит новых чемпионов.

В главном событии турнира состоится титульный бой в весовой категории до 84 кг. Один из самых опасных ударников лиги — Ильнар «Хантер» Ишимбаев — выйдет в ринг против хладнокровного и расчетливого Хамзата «Маэстро» Куриева. Два разных стиля. Два разных характера. Одна цель — чемпионский пояс PRIME FL. В соглавном событии вечера зрителей ждет еще одна война за золото. Бой за титул в весовой категории до 70 кг. Любимец публики Маугли против непобежденного десантника Филиппа Косырева. Два титульных боя. Максимальные ставки. Никаких оправданий. 29 августа Уфа станет столицей самых бескомпромиссных поединков. 16+

Автор:Айбулат Ишназаров
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1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

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