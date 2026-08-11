Студотрядтарҙан - яңы ғаилә!

В Год большой и дружной семьи, объявленный в Башкортостане в 2026 году, студенческое отрядное движение вновь доказало, что оно — не просто площадка для работы и отдыха, но и кузница крепких семейных союзов. На днях официально скрепили свои узы браком ветераны студотрядовского движения Ильмир и Гузель Мурсалимовы. Их история — яркий пример того, как общие ценности и романтика целины перерастают в любовь на всю жизнь. История этой пары началась не в шумном городе, а среди заснеженных просторов, в легендарном отряде снежного десанта «Айгир». Несмотря на то, что Гузель была в составе отряда медицинского вуза, а Ильмир представлял аграрный университет, именно там, на морозном ветру и у горячего костра, между бойцами завязалась искра, которая со временем превратилась в большое и серьезное чувство. Как шутят сами ветераны, десант — холодный, а сердца бойцов — всегда горячие. Романтика полевой жизни, общие трудности и радости, а главное — проверка характера в суровых условиях — стали фундаментом для будущей семьи. «Движение Российских студенческих отрядов — это гораздо больше, чем стройки, проекты и слеты. Это прежде всего про людей. Про дружбу, которая остается с тобой навсегда, и про любовь, ради которой хочется создавать семью. Ильмир и Гузель — лучшее подтверждение этих слов», — отмечают их товарищи по отряду. Символично, что регистрация брака состоялась в 2026 году, объявленном президентом Годом семьи. Эта свадьба стала еще одним доказательством того, что в студенческих отрядах рождаются не только профессиональные кадры и лидеры, но и надежные, дружные династии. Общие воспоминания о целине, взаимовыручка и уважение, закаленные в походах и на работе, становятся прочным фундаментом для долгой и счастливой совместной жизни. Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии; с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек. Чтобы присоединиться к движению Башкортостанского регионального отделения РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770‑0‑117. Фото Ирины Сухаревой.