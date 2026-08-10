Йондоҙнамә

Һыуғояр (21.01 – 19.02)
Аралашыу һәйбәт барыр. Элекке боҙолған мөнәсәбәттәрҙе ялғау өсөн форсат сығыр. Шаршамбылағы хәлдәр ҡайһы бер нәмәләргә яңыса ҡарарға булышлыҡ итер. Шәхси тормошоғоҙҙа ыңғай үҙгәрештәр һиҙелер.
Балыҡ (20.02 – 20.03)
Аҙна өмөтлө ваҡиғалар килтерер. Әүҙем кешеләр өсөн яңы мөмкинлектәр асылыр. Ҡатмарлы мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдары ла табылыр. Бәғзеләр йорт-хужалыҡ эштәре менән йыш булышыр.
Ҡуҙы (21.03 – 20.04)
Башығыҙға йыш ҡына һәйбәт фекерҙәр килер, моғайын. Үкенескә күрә, уларҙың күбеһен бойомға ашырыу өсөн әлегә мөмкинлегегеҙ булмаясаҡ. Шәмбеләге ваҡиғаларҙан һуң, яҡындарығыҙҙы яҡшыраҡ аңлай башларһығыҙ.
Буға (21.04 – 21.05)
Ашыҡмаҫҡа өйрәнгәндәрҙең эштәре яҡшы барырға тейеш. Бар өлкәлә лә ыңғай үҙгәрештәр асыҡ һиҙелер. Был матди хәлдәргә генә ҡағылмай. Йондоҙҙар ҡиммәтле әйберҙәр һатып алыуҙы бер аҙға кисектерергә ҡуша.
Игеҙәктәр (22.05 – 21.06)
Мәл эштәрегеҙҙе тыныс ҡына тәртипкә килтереү өсөн уңайлы. Был көндәрҙә кәйефегеҙ һәр саҡ һәйбәт буласаҡ. Күптәр бер аҙ көс-хәл дә алыр. Төрлө сарала ҡатнашыу ҙа файҙалы булыр.
Ҡыҫала (22.06 – 23.07)
Төрлө мәшәҡәт даими ҡамасаулап торор. Шуға күрә әллә ни ҙур әүҙемлек күрһәтә алмаҫһығыҙ. Йондоҙҙар үткән ваҡиғаларҙы оноторға кәңәш итә. Улар тураһында күп уйлаһағыҙ, алға китә алмаҫһығыҙ.
Арыҫлан (24.07 – 23.08)
Көндәр тыныс килер. Был арала яҡындарығыҙ менән күберәк булырға форсат тейер. Шаршамбыла ҡыуаныслы ваҡиға көтөгөҙ. Йомала уйламаған сығымдар булыуы ихтимал. Шулай ҙа улар кеҫәгеҙҙе артыҡ йоҡартмаҫ.
Ҡыҙ (24.08 – 23.09)
Аҙна араһында бер нисә ыңғай ваҡиғаға өмөт итергә була. Бәғзеләр күп йыл буйы күрмәгән таныштары менән күрешер йәки һөйләшә алыр. Кемдер элек бер ҡасан да булмаған ергә барыр.
Үлсәү (24.09 – 23.10)
Эш урынығыҙҙа бер ниндәй ҙә ҡыйынлыҡ көтөлмәй. Ҡағыҙ эштәрен бер аҙ тәртипкә килтереү мөмкинлеге булыр. Ғаиләлә ҡайһы саҡ бәхәс килеп сығыуы бар. Улар оҙаҡҡа һуҙылмаҫ.
Саян (24.10 – 22.11)
Әгәр тормошоғоҙға үҙгәрештәр индерергә теләһәгеҙ, әүҙемлек күрһәтегеҙ. Үҙегеҙ асыҡ күрерһегеҙ – шунда уҡ ыңғай ваҡиғалар йышыраҡ була башлар. Бәғзеләр ошо арала өмөтлө танышлыҡтар булдырыр.
Уҡсы (23.11 – 21.12)
Һеҙҙең өсөн яҡшы осор көтөлә. Шулай ҙа бөтә эшкә етди ҡараш талап ителә. Был арала күптәр элекке хәтирәләренә бирелеүсән булыр. Тик уларға киләсәккә ҡарарға кәңәш ителә.