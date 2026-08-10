+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 06:18

Йондоҙнамә

10 август – 16 август Ылаҡ (22.12 – 20.01) Дөйөм эште ойоштороп йөрөүселәр был арала мотлаҡ уңырға тейеш. Яны­ғыҙ­ҙағылар һеҙҙе аңлар һәм ярҙамға килер. Шулай ҙа йондоҙҙар ашыҡмаҫҡа, ва­ҡиғаларҙы ашыҡтырмаҫҡа ҡуша. Эш урынығыҙҙа бәхәс күбәйер.

ЙондоҙнамәЙондоҙнамә
Йондоҙнамә

Һыуғояр (21.01 – 19.02)

Аралашыу һәйбәт барыр. Элекке боҙолған мөнәсәбәттәрҙе ялғау өсөн форсат сығыр. Шаршамбылағы хәлдәр ҡайһы бер нәмәләргә яңыса ҡарарға булышлыҡ итер. Шәхси тормошоғоҙҙа ыңғай үҙ­гәрештәр һиҙелер.

Балыҡ (20.02 – 20.03)

Аҙна өмөтлө ваҡиғалар килтерер. Әүҙем кешеләр өсөн яңы мөмкинлектәр асылыр. Ҡатмарлы мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдары ла табылыр. Бәғзеләр йорт-хужалыҡ эштәре менән йыш булышыр.

Ҡуҙы (21.03 – 20.04)

Башығыҙға йыш ҡына һәйбәт фекерҙәр килер, моғайын. Үкенескә күрә, уларҙың күбеһен бойомға ашырыу өсөн әлегә мөмкинлегегеҙ булмаясаҡ. Шәмбеләге ваҡиғаларҙан һуң, яҡындарығыҙҙы яҡ­шыраҡ аңлай башларһығыҙ.

Буға (21.04 – 21.05)

Ашыҡмаҫҡа өйрәнгәндәрҙең эштәре яҡшы барырға тейеш. Бар өлкәлә лә ыңғай үҙгәрештәр асыҡ һиҙелер. Был матди хәлдәргә генә ҡағылмай. Йондоҙҙар ҡиммәтле әйберҙәр һатып алыуҙы бер аҙға кисектерергә ҡуша.

Игеҙәктәр (22.05 – 21.06)

Мәл эштәрегеҙҙе тыныс ҡына тәртипкә килтереү өсөн уңайлы. Был көндәрҙә кәйефегеҙ һәр саҡ һәйбәт буласаҡ. Күптәр бер аҙ көс-хәл дә алыр. Төрлө сарала ҡатнашыу ҙа файҙалы булыр.

Ҡыҫала (22.06 – 23.07)

Төрлө мәшәҡәт даими ҡамасаулап торор. Шуға күрә әллә ни ҙур әүҙемлек күрһәтә алмаҫһығыҙ. Йондоҙҙар үткән ваҡиғаларҙы оноторға кәңәш итә. Улар тураһында күп уйлаһағыҙ, алға китә алмаҫһығыҙ.

Арыҫлан (24.07 – 23.08)

Көндәр тыныс килер. Был арала яҡындарығыҙ менән күберәк булырға форсат тейер. Шаршамбыла ҡыуаныслы ваҡиға көтөгөҙ. Йомала уйламаған сығымдар булыуы ихтимал. Шулай ҙа улар кеҫәгеҙҙе артыҡ йоҡартмаҫ.

Ҡыҙ (24.08 – 23.09)

Аҙна араһында бер нисә ыңғай ваҡиғаға өмөт итергә була. Бәғзеләр күп йыл буйы күрмәгән таныштары менән күрешер йәки һөйләшә алыр. Кемдер элек бер ҡасан да булмаған ергә барыр.

Үлсәү (24.09 – 23.10)

Эш урынығыҙҙа бер ниндәй ҙә ҡы­йынлыҡ көтөлмәй. Ҡағыҙ эштәрен бер аҙ тәртипкә килтереү мөмкинлеге булыр. Ғаиләлә ҡайһы саҡ бәхәс килеп сығыуы бар. Улар оҙаҡҡа һуҙылмаҫ.

Саян (24.10 – 22.11)

Әгәр тормошоғоҙға үҙгәрештәр инде­рергә теләһәгеҙ, әүҙемлек күрһәтегеҙ. Үҙегеҙ асыҡ күрерһегеҙ – шунда уҡ ыңғай ваҡиғалар йышыраҡ була башлар. Бәғ­зеләр ошо арала өмөтлө танышлыҡтар булдырыр.

Уҡсы (23.11 – 21.12)

Һеҙҙең өсөн яҡшы осор көтөлә. Шулай ҙа бөтә эшкә етди ҡараш талап ителә. Был арала күптәр элекке хә­тирәләренә бирелеүсән булыр. Тик уларға киләсәккә ҡарарға кәңәш ителә.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика