Йондоҙнамә (17 август – 23 август)

Һыуғояр ( 21.01 – 19.02)
Тырышлыҡ күрһәтһәгеҙ, мотлаҡ уңырһығыҙ. Был арала йорт-хужалыҡ эштәренә иғтибар биреүегеҙ файҙалы булыр. Шаршамбы иҫтә ҡалырлыҡ тәьҫораттар тыуҙырыр. Сығымдарығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Улар икеләтә кире әйләнеп ҡайтыр.
Балыҡ ( 20.02 – 20.03)
Күптәр дәрте артыуын асыҡ тойор. Ысынлап та был көндәрҙә мөмкинлектәрегеҙҙең артҡанын күрерһегеҙ. Күрмәгәндәр ваҡытын юҡ-бар менән уҙғарыр. Сәфәрҙәрегеҙ ҙә уңышлы уҙыр. Уларҙа элекке дуҫтарығыҙҙы ла осратырһығыҙ, бәлки.
Ҡуҙы ( 21.03 – 20.04)
Шәхси тормошоғоҙҙа уйламағанда ҡыйынлыҡ килеп сығыуы ихтимал. Һеҙҙең өсөн мөһим мәсьәләгә ҡарата яҡындарығыҙҙың төрлө фекер белдереүе мөмкин. Һәр хәлдә үҙ мөмкинлектәрегеҙҙән сығып эш итеүегеҙ хәйерле.
Буға ( 21.04 – 21.05)
Был көндәргә, ҡатмарлы һәм етди эштәр менән булышмағыҙ. Киләсәктә улар өсөн ваҡыт табылыр әле. Яҡшы таныш эштәрегеҙ һәр саҡтағыса уңышлы барыр. Күптәр ғаилә мөнәсәбәттәрен нығытыур.
Игеҙәктәр ( 22.05 – 21.06)
Үҙ көсөгөҙгә ышанысығыҙ күҙгә күренеп артыр. Был бөтә өлкәлә лә ыңғай үҙгәрештәргә килтерер. Ошо арала ниндәйҙер етди мәсьәләне хәл итеү юлдарын тулыһынса асыҡларһығыҙ.
Ҡыҫала ( 22.06 – 23.07)
Етди ҡыйынлыҡтар көтөлмәй. Шулайҙа уйламаған мәшәҡттәрҙән ҡотола алмаҫһығыҙ. Был бигерәк тә шаршамбы һәм кесе йомаға ҡағыла. Күптәр элек ҡорған пландарына үҙгәреш индерер.
Арыҫлан ( 24.07 – 23.08)
Шәхси тормошоғоҙҙа иҫтә ҡалырлыҡ ваҡиғалар булыр. Тик үҙегеҙгә беренсе аҙым яһау мөһим. Сығымдарығыҙ артыр, ләкин улар әллә ни ҙур булмаҫ. Йондоҙҙар оло йәштәге туғандарығыҙға ҡарата иғтибарлыраҡ булырға ҡуша.
Ҡыҙ ( 24.08 – 23.09)
Был арала әллә ни ҙур уңыштарға өмөтләнмәгеҙ. Аҙнаны юғалтыуҙарһыҙ үткәрә алһағыҙ, шөкөр итегеҙ. Ҡаршылыҡтар ҡапыл күбәйер, башҡалар менән уртаҡ фекергә килеү ҙә ауырлашыр.
Үлсәү ( 24.09 – 23.10)
Йондоҙҙар аралашыуҙа үтә һаҡ ҡыланырға ҡуша. Яңылыш ысҡындырған бер һүҙегеҙ менән генә лә яҡындарығыҙҙы рәнйетеүегеҙ ихтимал. Мөмкин тиклем ял итергә тырышығыҙ. Тиҙҙән һеҙҙе ауыр көндәр көтә.
Саян ( 24.10 – 22.11)
Тырышлыҡ һәм әүҙемлегегеҙ арҡаһында күпте булдырырһығыҙ. Хатта элек тешегеҙ үтмәҫлек мәсьәләләрҙе лә еңел хәл итерһегеҙ. Шаршамбыла ниндәйҙер көтөлмәгән ваҡиға булыуы мөмкин. Иғтибарлы кешеләргә улар дөрөҫ юлды күрһәтер.
Уҡсы ( 23.11 – 21.12)
Был аралағы алыҫ һәм яҡын сәфәрҙәр мотлаҡ уңышлы уҙыр. Күптәр иҫтә ҡалырлыҡ яңы тәьҫораттар алыр. Ҡайсаҡ туғандарығыҙ менән дә уртаҡ фекергә килеүе ауырлашыр. Тыныс аҡыл менән был ҡаршылыҡтарҙы үтерһегеҙ.