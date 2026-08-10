+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 06:00

Йондоҙнамә (17 август – 23 август)

Ылаҡ ( 2.12 – 20.01) Аҙна икеле көтөлә. Йондоҙҙар ашыҡ­маҫҡа, күберәк күҙәтергә, фекер төйнәргә кәңәш итә. Бөтә ваҡиғаға ла тыныс ҡарағыҙ. Улар тиҙҙән ыңғай яҡҡа үҙгәрер, моғайын. Әлегә алдағы эштәргә әҙерлек алып барыуығыҙ дөрөҫ булыр.

Йондоҙнамә (17 август – 23 август)Йондоҙнамә (17 август – 23 август)
Йондоҙнамә (17 август – 23 август)

Һыуғояр ( 21.01 – 19.02)

Тырышлыҡ күрһәтһәгеҙ, мотлаҡ уңыр­һығыҙ. Был арала йорт-хужалыҡ эштәренә иғтибар биреүегеҙ файҙалы булыр. Шаршамбы иҫтә ҡалырлыҡ тәьҫораттар тыуҙырыр. Сығымдарығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Улар икеләтә кире әйләнеп ҡайтыр.

Балыҡ ( 20.02 – 20.03)

Күптәр дәрте артыуын асыҡ тойор. Ысынлап та был көндәрҙә мөмкин­лек­тәрегеҙҙең артҡанын күрерһегеҙ. Күр­мәгәндәр ваҡытын юҡ-бар менән уҙғарыр. Сәфәрҙәрегеҙ ҙә уңышлы уҙыр. Уларҙа элекке дуҫтарығыҙҙы ла осратырһығыҙ, бәлки.

Ҡуҙы ( 21.03 – 20.04)

Шәхси тормошоғоҙҙа уйламағанда ҡыйынлыҡ килеп сығыуы ихтимал. Һеҙҙең өсөн мөһим мәсьәләгә ҡарата яҡында­рығыҙҙың төрлө фекер белдереүе мөмкин. Һәр хәлдә үҙ мөмкинлектәрегеҙҙән сығып эш итеүегеҙ хәйерле.

Буға ( 21.04 – 21.05)

Был көндәргә, ҡатмарлы һәм етди эштәр менән булышмағыҙ. Киләсәктә улар өсөн ваҡыт табылыр әле. Яҡшы таныш эш­тәрегеҙ һәр саҡтағыса уңышлы барыр. Күптәр ғаилә мөнәсәбәттәрен нығытыур.

 Игеҙәктәр ( 22.05 – 21.06)

Үҙ көсөгөҙгә ышанысығыҙ күҙгә күренеп артыр. Был бөтә өлкәлә лә ыңғай үҙ­гәрештәргә килтерер. Ошо арала нин­дәйҙер етди мәсьәләне хәл итеү юлдарын тулыһынса асыҡларһығыҙ.

Ҡыҫала ( 22.06 – 23.07)

Етди ҡыйынлыҡтар көтөлмәй. Шулайҙа уйламаған мәшәҡттәрҙән ҡотола алмаҫ­һығыҙ. Был бигерәк тә шаршамбы һәм кесе йомаға ҡағыла. Күптәр элек ҡорған пландарына үҙгәреш индерер.

Арыҫлан ( 24.07 – 23.08)

Шәхси тормошоғоҙҙа иҫтә ҡалырлыҡ ваҡиғалар булыр. Тик үҙегеҙгә беренсе аҙым яһау мөһим. Сығымдарығыҙ артыр, ләкин улар әллә ни ҙур булмаҫ. Йондоҙҙар оло йәштәге туғандарығыҙға ҡарата иғтибарлыраҡ булырға ҡуша.

Ҡыҙ ( 24.08 – 23.09)

Был арала әллә ни ҙур уңыштарға өмөтләнмәгеҙ. Аҙнаны юғалтыуҙарһыҙ үткәрә алһағыҙ, шөкөр итегеҙ. Ҡаршы­лыҡтар ҡапыл күбәйер, башҡалар менән уртаҡ фекергә килеү ҙә ауырлашыр.

Үлсәү ( 24.09 – 23.10)

Йондоҙҙар аралашыуҙа үтә һаҡ ҡыла­нырға ҡуша. Яңылыш ысҡындырған бер һүҙегеҙ менән генә лә яҡындарығыҙҙы рәнйетеүегеҙ ихтимал. Мөмкин тиклем ял итергә тырышығыҙ. Тиҙҙән һеҙҙе ауыр көндәр көтә.

Саян ( 24.10 – 22.11)

Тырышлыҡ һәм әүҙемлегегеҙ арҡа­һында күпте булдырырһығыҙ. Хатта элек тешегеҙ үтмәҫлек мәсьәләләрҙе лә еңел хәл итерһегеҙ. Шаршамбыла ниндәйҙер көтөлмәгән ваҡиға булыуы мөмкин. Иғтибарлы кешеләргә улар дөрөҫ юлды күрһәтер.

Уҡсы ( 23.11 – 21.12)

Был аралағы алыҫ һәм яҡын сәфәрҙәр мотлаҡ уңышлы уҙыр. Күптәр иҫтә ҡа­лырлыҡ яңы тәьҫораттар алыр. Ҡайсаҡ туғандарығыҙ менән дә уртаҡ фекергә килеүе ауырлашыр. Тыныс аҡыл менән был ҡаршылыҡтарҙы үтерһегеҙ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика