«Яҡташтарҙың ярҙамы күңелде йылыта», – ти БПЛА операторы  

Ул махсус әҙерлек үтеп, бөгөн хәрби бурыстарын алғы һыҙыҡта үтәй. Яңыраҡ ул ғаилә хәле буйынса тыуған яғына ҡайтып, яҡындары менән бер аҙ ваҡыт үткәреп алған. Бөгөн ул инде яңынан фронтҡа юлланған. Әммә яугирҙы тыуған яҡтағылары буш ҡул менән оҙатмаған. Муниципалитет хакимиәте хәбәр итеүенсә, «Помощь СВО Ермекеево» ирекмәндәр төркөмө «Север» һәм уның яуҙаштары өсөн гуманитар ярҙамды ярты көн эсендә йыйған. Яугирҙың автомобиле генератор, разведка коптерҙары өсөн батарейкалар, дарыуҙар, дрондарға ҡаршы һаҡлағыс одеялдар, маскировка селтәрҙәре, кейем-һалым, шәхси гигиена кәрәк-яраҡтары, сублиматтар, үлән сәйҙәре һәм башҡа аҙыҡ-түлек менән тултырылған.
— Яҡташтарҙың ярҙамы хәрби бурыстарҙы үтәүҙә генә ярҙам итмәй, күңелде лә йылыта, — ти «Север».
Тыуған яҡтан килгән һәр посылка, һәр әйбер һәм һәр изге теләк — фронттағы һалдаттар өсөн ҙур таяныс. Ермәкәй районы ирекмәндәренең ярҙамы ла яугирҙарға үҙҙәренең яңғыҙ түгеллеген, уларҙы өйҙә көтөүҙәрен һәм ярҙам итеүселәр барлығын иҫкәртеп тора.