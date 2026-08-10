+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
10 Августа , 16:35

«Яҡташтарҙың ярҙамы күңелде йылыта», – ти БПЛА операторы  

Йәрмәкәй  районынан махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан «Север» позывнойлы яугир разведка ротаһында FPV-дрон операторы булып хеҙмәт итә. 

«Яҡташтарҙың ярҙамы күңелде йылыта», – ти БПЛА операторы«Яҡташтарҙың ярҙамы күңелде йылыта», – ти БПЛА операторы
«Яҡташтарҙың ярҙамы күңелде йылыта», – ти БПЛА операторы  

Ул махсус әҙерлек үтеп, бөгөн хәрби бурыстарын алғы һыҙыҡта үтәй. Яңыраҡ ул  ғаилә хәле буйынса тыуған яғына ҡайтып, яҡындары менән бер аҙ ваҡыт үткәреп алған. Бөгөн ул инде яңынан фронтҡа юлланған. Әммә яугирҙы тыуған яҡтағылары буш ҡул менән оҙатмаған. Муниципалитет хакимиәте хәбәр итеүенсә, «Помощь СВО Ермекеево» ирекмәндәр төркөмө «Север» һәм уның яуҙаштары өсөн гуманитар ярҙамды ярты көн эсендә йыйған. Яугирҙың автомобиле генератор, разведка коптерҙары өсөн батарейкалар, дарыуҙар, дрондарға ҡаршы һаҡлағыс одеялдар, маскировка селтәрҙәре, кейем-һалым, шәхси гигиена кәрәк-яраҡтары, сублиматтар, үлән сәйҙәре һәм башҡа аҙыҡ-түлек менән тултырылған.

— Яҡташтарҙың ярҙамы хәрби бурыстарҙы үтәүҙә генә ярҙам итмәй, күңелде лә йылыта, — ти «Север».

Тыуған яҡтан килгән һәр посылка, һәр әйбер һәм һәр изге теләк — фронттағы һалдаттар өсөн ҙур таяныс. Ермәкәй районы ирекмәндәренең ярҙамы ла яугирҙарға үҙҙәренең яңғыҙ түгеллеген, уларҙы өйҙә көтөүҙәрен һәм ярҙам итеүселәр барлығын иҫкәртеп тора.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика