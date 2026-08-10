Технологик эшҡыуарлыҡ буйынса магистратура асылды

Панорама БашкортостанаОбщество6 Августа , 12:13УГНТУ открыл магистратуру по технологическому предпринимательству

Магистерскую программу двойных дипломов «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» запускает с сентября 2026 года резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ — Уфимский государственный нефтяной технический университет.

УГНТУ открыл магистратуру по технологическому предпринимательству

Цель — подготовка специалистов, умеющих превращать научные и инженерные разработки в рыночные продукты и масштабируемые бизнес‑модели.

Программа реализуется в формате двойных дипломов и рассчитана, прежде всего, на студентов технических направлений, желающих получить бизнес-компетенции. Обучение поможет не только придумать решение, но и правильно его упаковать и вывести на рынок — это особенно важно для нефтегаза, ИТ, производства и других технически сложных отраслей.

— Управленцы, умеющие работать с наукоёмкими отраслями и высокотехнологичными проектами, крайне необходимы не только нашей республике, но и всей российской экономике. Без высококвалифицированных специалистов в этой области невозможно достичь технологического лидерства. У нас активно развиваются наука и технологии, работают талантливые учёные и, конечно, очень нужны люди, умеющие превращать инновационные идеи в востребованные рынком продукты или услуги, — отметила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Учебный план программы охватывает полный цикл создания бизнеса: от поиска идеи и проверки гипотез до патентования результатов НИОКР, масштабирования и привлечения инвестиций. Междисциплинарный стык инженерии и управления необходим для того, чтобы разработчик понимал экономику продукта, а менеджер — технические ограничения производства.

Авторы программы учитывали передовой опыт ведущих российских школ технологического предпринимательства, однако новая программа не является их копией.

— Мы делаем ставку на междисциплинарный вход «технарей» в сферу управленцев и подготовку гибридного специалиста — инженера, стратега и предпринимателя в одном лице. Он будет понимать не только экономику и управление, но и работу с интеллектуальной собственностью: патентование, лицензирование, оформление прав на результаты НИОКР. При этом отсутствие экономического образования у инженеров или технического бэкграунда у гуманитариев не является препятствием — программа специально выстроена так, чтобы дать недостающие компетенции каждой из групп, — рассказывает проректор по учебно-методической работе УГНТУ Регина Карачурина.

В учебный план включены как обязательные дисциплины, так и дисциплины по выбору, помогающие студенту заполнить имеющиеся «пробелы». Например, дисциплина «Технологический поиск и интеграция инноваций в корпоративную среду» научит внедрять изменения в неповоротливых структурах крупных предприятий, обходить бюрократию и защищать бюджеты на инновации. А изучение «Технологий быстрого прототипирования и визуальной разработки цифровых решений» позволит нетехническим специалистам создавать прототипы, что снижает стоимость ошибки при проверке рыночной гипотезы.

К образовательному процессу привлечены практикующие специалисты — действующие технологические предприниматели и трекеры стартапов, патентоведы и юристы в сфере защиты интеллектуальной собственности, эксперты по трансферу технологий, сотрудники корпораций. Обучение построено вокруг реальных проектов, а акцент сделан на новые образовательные форматы — классические лекции заменят на интенсивные рабочие сессии, имитирующие реальную деятельность.

К примеру, в рамках венчурной мастерской «Стратегия привлечения инвестиций» студенты будут готовить проект к реальной проверке инвестором, защищать финансовую модель и структуру раунда финансирования. Цель инженерной мастерской «Разработка инновационного продукта» — проверить работоспособность инженерной гипотезы. Мастерская бизнес-идей «Проверка гипотез и коммерческая экспертиза» подразумевает работу в методологии Customer Development: студенты проведут глубинные интервью с потенциальными потребителями и внесут изменения в концепцию продукта на основе реального спроса, а не кабинетных предположений.

— Одно из важнейших преимуществ магистерской программы «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» — доступ к индустриальным партнёрам и акселерационным проектам. Студенты будут работать в тесной связке с компаниями, технопарками и акселераторами: проходить практики, решать реальные задачи партнёров, получать менторство от действующих предпринимателей и руководителей. Это ускорит их выход на рынок и даст первые контакты для трудоустройства или развития стартапа, — говорит заведующий кафедрой «Проектный менеджмент и экономика предпринимательства» УГНТУ Гульнара Шайхутдинова.

По мнению сотрудников УГНТУ, новая образовательная программа ориентирована не только на студентов, инженеров и учёных, которым нужно «упаковать» свой прототип или патент в бизнес-модель. Она будет также полезна представителям малого и среднего бизнеса, желающим масштабироваться за счет инноваций и венчурных инвестиций вместо банковских кредитов, продакт-менеджерам корпораций, запускающим внутренние стартапы, а также консервативным управленцам из традиционных отраслей, которые инициируют технологическую трансформацию своих компаний или переходят в быстрорастущий ИТ-сектор.

Магистерская программа «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» разработана в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» национального проекта «Молодёжь и дети».

Автор:Пресс-служба Правительства РБ.