Студотряд боецтарын нимә берләштергәне билдәле булды

В Башкирии в рамках акции «День ударного труда» бойцы студотрядов создают мультиформатное пространство «СО.Здание», которое станет новым домом для Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов. «День ударного труда» — это традиционная акция РСО. В этот день бойцы студотрядов демонстрируют свою сплоченность, выходя за рамки своих прямых трудовых обязанностей, рассказали в пресс-службе регионального отделения общественной организации. Главной целью акции в этом сезоне станет создание нового дома для самих бойцов. Все усилия и собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на открытие мультиформатного пространства «СО.Здание» в столице региона. — Благодаря инициативе и самоотверженному труду наших ребят у отрядов республики появится собственная площадка для развития по адресу: Уфа, улица Комсомольская, 18/1, — отметила командир Башкортостанского регионального отделения РСО Элина Саматова. — Она станет точкой притяжения для молодежи, где будут рождаться новые инициативы, проходить встречи и закаляться отрядный характер. Новое пространство будет оснащено современным мультимедийным оборудованием, а дизайн сохранит фирменный стиль РСО с отсылками к ключевым направлениям и знаковым проектам. Присоединиться к преображению здания может любой желающий в составе волонтерского корпуса. Напомним, что студенческие отряды Башкирии являются крупнейшим трудовым объединением региона. С 2015 года школу студотрядов прошли более 50 тысяч молодых людей. А этим летом планируется трудоустроить свыше 13 тысяч студентов. «День ударного труда» лишний раз доказывает: для бойцов РСО работа — это не просто способ заработка, а возможность оставить свой след в развитии родного края.