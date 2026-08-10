Өфөгә иң яҡшы фехтовальщиктар киләсәк

Панорама БашкортостанаСПОРТ5 Августа , 10:29Уфа готовится встречать лучших фехтовальщиков страны
Уфа готовится встречать лучших фехтовальщиков страны
На дорожках Центра фехтования Республики Башкортостан (ул. Дружбы народов, 45) 570 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны разыграют медали в личных и командных соревнованиях по рапире, шпаге и сабле.
Среди участников – олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов России и Европы: Тимур Сафин, Аделина Загидуллина, Егор Баранников, Таисия Ларькина, Яна Егорян, Марта Мартьянова, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и другие.
10 августа турнир откроют личные соревнования среди мужчин-рапиристов:
10:00 - начало поединков;
16:00 - торжественная церемония открытия соревнований;
17:30 - финальные поединки.
11 августа в личном первенстве выступят женщины-рапиристки:
10:00 - начало соревнований;
17:30 - финальные поединки.
12 августа состоятся командные соревнования по рапире:
10:00 - мужчины;
12:30 - женщины;
16:40 - финал (мужчины);
18:00 - финал (женщины).
13 августа пройдут личные соревнования по шпаге среди мужчин:
10:00 - начало соревнований;
16:45 - финал.
14 августа за медали поборются женщины-шпажистки:
10:00 - начало соревнований;
17:00 - финал.
15 августа состоятся командные соревнования по шпаге:
10:00 - мужчины;
12:00 - женщины;
15:00 - финал (мужчины);
15:50 - финал (женщины).
16 августа стартуют личные соревнования по сабле среди мужчин:
11:00 - начало соревнований;
15:20 - финалы.
17 августа в личном турнире выступят женщины-саблистки:
11:00 - начало поединков;
15:20 - финалы.
18 августа программу соревнований завершит командный турнир по сабле:
11:00 - мужчины;
13:00 - женщины;
16:30 - финал (мужчины);
17:15 - финал (женщины).
Приглашаем жителей и гостей Республики Башкортостан поддержать наших спортсменов!
Вход свободный, 0+.
Справочно:
Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России.
Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях.
В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей.
Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.