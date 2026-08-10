Өфөгә иң яҡшы фехтовальщиктар киләсәк

Панорама БашкортостанаСПОРТ5 Августа , 10:29Уфа готовится встречать лучших фехтовальщиков страны

С 10 по 18 августа в Уфе пройдут соревнования по фехтованию в рамках Спартакиады народов России.

Уфа готовится встречать лучших фехтовальщиков страны

На дорожках Центра фехтования Республики Башкортостан (ул. Дружбы народов, 45) 570 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны разыграют медали в личных и командных соревнованиях по рапире, шпаге и сабле.



Среди участников – олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов России и Европы: Тимур Сафин, Аделина Загидуллина, Егор Баранников, Таисия Ларькина, Яна Егорян, Марта Мартьянова, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и другие.

10 августа турнир откроют личные соревнования среди мужчин-рапиристов:

10:00 - начало поединков;

16:00 - торжественная церемония открытия соревнований;

17:30 - финальные поединки.



11 августа в личном первенстве выступят женщины-рапиристки:

10:00 - начало соревнований;

17:30 - финальные поединки.



12 августа состоятся командные соревнования по рапире:

10:00 - мужчины;

12:30 - женщины;

16:40 - финал (мужчины);

18:00 - финал (женщины).



13 августа пройдут личные соревнования по шпаге среди мужчин:

10:00 - начало соревнований;

16:45 - финал.



14 августа за медали поборются женщины-шпажистки:

10:00 - начало соревнований;

17:00 - финал.



15 августа состоятся командные соревнования по шпаге:

10:00 - мужчины;

12:00 - женщины;

15:00 - финал (мужчины);

15:50 - финал (женщины).



16 августа стартуют личные соревнования по сабле среди мужчин:

11:00 - начало соревнований;

15:20 - финалы.



17 августа в личном турнире выступят женщины-саблистки:

11:00 - начало поединков;

15:20 - финалы.



18 августа программу соревнований завершит командный турнир по сабле:

11:00 - мужчины;

13:00 - женщины;

16:30 - финал (мужчины);

17:15 - финал (женщины).



Приглашаем жителей и гостей Республики Башкортостан поддержать наших спортсменов!

Вход свободный, 0+.



Справочно:

Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России.

Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях.

В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей.

Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.