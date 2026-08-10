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10 Августа , 09:58

Өфөгә иң яҡшы фехтовальщиктар киләсәк

С 10 по 18 августа в Уфе пройдут соревнования по фехтованию в рамках Спартакиады народов России.

Панорама БашкортостанаСПОРТ5 Августа , 10:29Уфа готовится встречать лучших фехтовальщиков страны

С 10 по 18 августа в Уфе пройдут соревнования по фехтованию в рамках Спартакиады народов России.

Уфа готовится встречать лучших фехтовальщиков страны

На дорожках Центра фехтования Республики Башкортостан (ул. Дружбы народов, 45) 570 сильнейших спортсменов из 24 регионов страны разыграют медали в личных и командных соревнованиях по рапире, шпаге и сабле.

Среди участников – олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов России и Европы: Тимур Сафин, Аделина Загидуллина, Егор Баранников, Таисия Ларькина, Яна Егорян, Марта Мартьянова, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и другие.

10 августа турнир откроют личные соревнования среди мужчин-рапиристов:
10:00 - начало поединков;
16:00 - торжественная церемония открытия соревнований;
17:30 - финальные поединки.

11 августа в личном первенстве выступят женщины-рапиристки:
10:00 - начало соревнований;
17:30 - финальные поединки.

12 августа состоятся командные соревнования по рапире:
10:00 - мужчины;
12:30 - женщины;
16:40 - финал (мужчины);
18:00 - финал (женщины).

13 августа пройдут личные соревнования по шпаге среди мужчин:
10:00 - начало соревнований;
16:45 - финал.

14 августа за медали поборются женщины-шпажистки:
10:00 - начало соревнований;
17:00 - финал.

15 августа состоятся командные соревнования по шпаге:
10:00 - мужчины;
12:00 - женщины;
15:00 - финал (мужчины);
15:50 - финал (женщины).

16 августа стартуют личные соревнования по сабле среди мужчин:
11:00 - начало соревнований;
15:20 - финалы.

17 августа в личном турнире выступят женщины-саблистки:
11:00 - начало поединков;
15:20 - финалы.

18 августа программу соревнований завершит командный турнир по сабле:
11:00 - мужчины;
13:00 - женщины;
16:30 - финал (мужчины);
17:15 - финал (женщины).

Приглашаем жителей и гостей Республики Башкортостан поддержать наших спортсменов!
Вход свободный, 0+.

Справочно:
Спартакиада народов России – одно из крупнейших спортивных событий страны и является главным этапом отбора сильнейших спортсменов в национальные сборные для подготовки к Олимпийским играм 2028 года. Об этом ранее сообщил Министр спорта Российской Федерации, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что успешное выступление на спартакиаде откроет спортсменам путь в состав сборной России.

Всего в программу соревнований вошли 43 вида спорта. Они пройдут в семи субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Самарской, Свердловской, Омской и Челябинской областях.

В соревнованиях примут участие более 12 тысяч человек, в том числе около 8 100 спортсменов, 2 600 тренеров и специалистов и 1 800 спортивных судей.
Башкортостан станет площадкой проведения соревнований по шести видам спорта. В республику приедут порядка 1 500 участников, среди которых около 1 100 спортсменов, 250 тренеров и специалистов и 150 судей. Сборную Башкортостана представят 120 спортсменов, которые будут бороться за награды в 33 дисциплинах.

Автор:Айбулат Ишназаров
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