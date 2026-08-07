Хәйбуллала халыҡтың көнүҙәк мәсьәләләре тикшерелде

Шулай уҡ МХО ҡатнашыусыларының ғаилә ағзаларын, атап әйткәндә, Башҡортостанда тыуған, әммә башҡа төбәктә хәрби хеҙмәттә торған яугирҙәрҙең ата-әсәһен шифаханаларҙа һауыҡтырыу мөмкинлеген киңәйтеү тәҡдим ителде.
Район халҡы юлдарҙың торошо, йәмәғәт урындарын төҙөкләндереү кеүек инфраструктура мәсьәләләрен дә күтәрҙе.
Йәмәғәт палатаһының районға элекке сәфәренән һуң халыҡтың бер нисә мөрәжәғәте ыңғай хәл ителде. Мәҫәлән, МХО ҡатнашыусыһына ҡул протезы биреү тиҙләтелде, пенсия тәғәйенләү буйынса Социаль фондҡа мөрәжәғәт ебәрелде. Тағы бер район кешеһе Һаулыҡ һаҡлау министрлығы аша кәрәкле дарыуҙар алды. Коммуналь хеҙмәттәр һәм ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтарын сығарыу өсөн иҫәпләнгән түләүҙәр ҙә ҡайтанан ҡаралды.
Осрашыуҙа райондың коммерцияға ҡарамаған ойошмалары һәм йәмәғәт активистары өсөн семинар ҙа ойошторолдо. Унда гражданлыҡ башланғыстарын үҫтереү һәм грант конкурстарында ҡатнашыу мөмкинлектәре тураһында һөйләштеләр.
Башҡортостан Йәмәғәт палатаһының муниципалитеттарҙағы күсмә осрашыуҙары 2024 йылдан ойошҡан рәүештә үткәрелә. Башҡортостандағы был форматтың төп маҡсаты — халыҡ мөрәжәғәттәрен аныҡ ҡарарҙарға әйләндереү.