+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Августа , 05:58

Хәйбуллала халыҡтың көнүҙәк мәсьәләләре тикшерелде

6 августа Хәйбулла районында Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы вәкилдәре халыҡ менән осрашты. Осрашыуға 50-ләп кеше килде. Улар районды үҫтереүгә ҡағылышлы тәҡдимдәрен еткерҙе, шәхси мөрәжәғәттәрен тапшырҙы.

Шулай уҡ МХО ҡатнашыусыларының ғаилә ағзаларын, атап әйткәндә, Башҡортостанда тыуған, әммә башҡа төбәктә хәрби хеҙмәттә торған яугирҙәрҙең ата-әсәһен шифаханаларҙа һауыҡтырыу мөмкинлеген киңәйтеү тәҡдим ителде.

Район халҡы юлдарҙың торошо, йәмәғәт урындарын төҙөкләндереү кеүек инфраструктура мәсьәләләрен дә күтәрҙе.

Йәмәғәт палатаһының районға элекке сәфәренән һуң халыҡтың бер нисә мөрәжәғәте ыңғай хәл ителде. Мәҫәлән, МХО ҡатнашыусыһына ҡул протезы биреү тиҙләтелде, пенсия тәғәйенләү буйынса Социаль фондҡа мөрәжәғәт ебәрелде. Тағы бер район кешеһе Һаулыҡ һаҡлау министрлығы аша кәрәкле дарыуҙар алды. Коммуналь хеҙмәттәр һәм ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтарын сығарыу өсөн иҫәпләнгән түләүҙәр ҙә ҡайтанан ҡаралды.

Осрашыуҙа райондың коммерцияға ҡарамаған ойошмалары һәм йәмәғәт активистары өсөн семинар ҙа ойошторолдо. Унда гражданлыҡ башланғыстарын үҫтереү һәм грант конкурстарында ҡатнашыу мөмкинлектәре тураһында һөйләштеләр.

Башҡортостан Йәмәғәт палатаһының муниципалитеттарҙағы күсмә осрашыуҙары 2024 йылдан ойошҡан рәүештә үткәрелә. Башҡортостандағы был форматтың төп маҡсаты — халыҡ мөрәжәғәттәрен аныҡ ҡарарҙарға әйләндереү.

Автор:Артур Дәүләтбәков
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика