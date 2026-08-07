«Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуҙарын көтәбеҙ»

Егеттәр 2022 йылдан алып бер подразделениела намыҫлы хеҙмәт итә, иң ҡатмарлы бурыстарҙы үтәй. Уларҙың ҡыйыулыҡтары лайыҡлы баһаланған: күкрәктәрендә Суворов, Жуков һәм генерал Шайморатов миҙалдары балҡый.
Улдарын ысын илһөйәрҙәр итеп тәрбиәләгәндәре өсөн ата-әсәләренә лә командирҙарҙың Рәхмәт хаттары тапшырылған. Күптәнән отпускыла булып өлгөргән яугирҙар инде йәнә сафта.
– Батырҙарыбыҙға уңыштар теләйбеҙ, уларҙы тиҙерәк Еңеү менән тыуған яҡҡа имен-аман әйләнеп ҡайтыуҙарын көтәбеҙ! – ти яҙа район хакимиәте башлығы.