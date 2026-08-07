+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Августа , 06:09

«Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуҙарын көтәбеҙ»

Саҡмағош районының Рапат ауылынан «Зара» менән «Шанхай» позывнойлы яугирҙар махсус хәрби операцияла БПЛА операторҙары булып хеҙмәт итә. Улар хаҡында Саҡмағош районы хакимиәте башлығы Реканс Ямалиев хәбәр итә.

«Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуҙарын көтәбеҙ»«Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуҙарын көтәбеҙ»
«Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуҙарын көтәбеҙ»

Егеттәр 2022 йылдан алып бер подразделениела намыҫлы хеҙмәт итә, иң ҡатмарлы бурыстарҙы үтәй. Уларҙың ҡыйыулыҡтары лайыҡлы баһаланған: күкрәктәрендә Суворов, Жуков һәм генерал Шайморатов миҙалдары балҡый.

Улдарын ысын илһөйәрҙәр итеп тәрбиәләгәндәре өсөн ата-әсәләренә лә командирҙарҙың Рәхмәт хаттары тапшырылған. Күптәнән отпускыла булып өлгөргән яугирҙар инде йәнә сафта.

– Батырҙарыбыҙға уңыштар теләйбеҙ, уларҙы тиҙерәк Еңеү менән тыуған яҡҡа имен-аман әйләнеп ҡайтыуҙарын көтәбеҙ! – ти яҙа район хакимиәте башлығы.

 

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика