86 йәштә лә Еңеүгә үҙ өлөшөн индерә

Ғәйнейамаҡ ауылында йәшәүсе Әлфиә Ибраһим ҡыҙы Хазиева был изге ғәмәлен ябай ғына аңлата:
– Егеттәргә унда хәҙер нығыраҡ кәрәк. Был — дөйөм еңеүебеҙгә минең өлөшөм.
Яугирҙарҙың һорауы буйынса тапшырылған аҡсаға бер дизель һәм өс бензин генераторы, ике бензобысҡы, өс шуруповёрт, иретеп йәбештереү аппараты һәм мотор майы запасы һатып алынған. Улар әлеге ваҡытта алғы һыҙыҡҡа оҙатыуға әҙерләнә. Улар яугирҙарға позицияларҙы йыһазландырырға, техниканы ремонтларға һәм ялан шарттарында көнкүреш мәсьәләләрен хәл итергә ярҙам итәсәк.
Афарин, инәй! Ауырымай-һыҙланмай иҫән-һау йәшәргә яҙһын.