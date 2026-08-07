+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Августа , 07:57

86 йәштә лә Еңеүгә үҙ өлөшөн индерә

Әлшәй районынан  86 йәшлек инәй махсус хәрби операциялағы яугирҙарға 300 мең һум аҡса тапшырған.

86 йәштә лә Еңеүгә үҙ өлөшөн индерә86 йәштә лә Еңеүгә үҙ өлөшөн индерә
86 йәштә лә Еңеүгә үҙ өлөшөн индерә

Ғәйнейамаҡ ауылында йәшәүсе Әлфиә Ибраһим ҡыҙы Хазиева был изге ғәмәлен ябай ғына аңлата:

– Егеттәргә унда хәҙер нығыраҡ кәрәк. Был — дөйөм еңеүебеҙгә минең өлөшөм.

Яугирҙарҙың һорауы буйынса тапшырылған аҡсаға бер дизель һәм өс бензин генераторы, ике бензобысҡы, өс шуруповёрт, иретеп йәбештереү аппараты һәм мотор майы запасы һатып алынған. Улар әлеге ваҡытта алғы һыҙыҡҡа оҙатыуға әҙерләнә. Улар яугирҙарға позицияларҙы йыһазландырырға, техниканы ремонтларға һәм ялан шарттарында көнкүреш мәсьәләләрен хәл итергә ярҙам итәсәк.

Афарин, инәй!  Ауырымай-һыҙланмай иҫән-һау йәшәргә яҙһын.

 

 

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика