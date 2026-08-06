+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 10:24

Түбәтәй, елән кейгән робот бейеп, барыһын хайран ҡалдырҙы

Ул Өфөлә Башҡортостан менән Үзбәкстандың бизнес-форумын асыу тантанаһында сығыш яһаны. 

Түбәтәй, елән кейгән робот бейеп, барыһын хайран ҡалдырҙыТүбәтәй, елән кейгән робот бейеп, барыһын хайран ҡалдырҙы
Түбәтәй, елән кейгән робот бейеп, барыһын хайран ҡалдырҙы

 

Унда  Үзбәкстандан 110 предприятие вәкиле килгәйне. Улар химия, йыһаз, туҡыма, аҙыҡ-түлек, төҙөлөш һәм агросәнәғәт өлкәләрендә хеҙмәттәшлекте киңәйтеү мөмкинлеген тикшерҙе.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика