+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 12:51

Өләсәй ҡыҙҙарға мендәр эшләргә өйрәткән

Хәйбулла районының Аҡъюл ауылында ла «Өләсәйҙәр мәктәбе» әүҙем эшләп килә.

Өләсәй ҡыҙҙарға мендәр эшләргә өйрәткәнӨләсәй ҡыҙҙарға мендәр эшләргә өйрәткән
Өләсәй ҡыҙҙарға мендәр эшләргә өйрәткән

Унда уңған, оҫта ҡуллы, йолаларҙы, халыҡ кәсептәрен киләсәк быуынға еткерергә тырышҡан өләсәйҙәр йәшәй.

Был хаҡта Хәйбулла районы башҡорттары ҡоролтайы «Бәйләнештә»ге төркөмөндә хәбәр итә.
– Йәй осоронда өләсәйҙәр янына ялға ҡайтҡан ҡыҙҙар үҙҙәре өсөн файҙалы һәм кәрәкле эшкә өйрәнә. Зөлфиә өләсәй Ишемғолова ҡыҙҙарға ҡаҙ мамығынан мендәр эшләү сере менән бүлеште.
Ҡаҙ өмәһе – башҡорттарҙың йола байрамы. Көҙгөһөн ҡаҙҙарҙы салып, йолҡоу өсөн үткәрелгән өмә. Ә ҡаҙҙың мамығын яҙғыһын көндәр йылынғас,  Йылайыр йылғаһының ағын ерендә таҙартып йыуып, аҙаҡ эҫе ҡояш аҫтында киптереп алғандан һуң,  күпертеп мендәр, түшәк ҙә яһарға була икәнлеген аңлатып үтте. Эш барышында мендәр өсөн туҡыманы ла дөрөҫ һайлау мөһимлеген иҫкәртте оҫта ҡуллы өләсәй.
Ҡыҙҙар бергәләшеп мамыҡ тетте, аҙаҡ ыҡсым ғына мендәр итеп тултырып та ҡуйҙы. Осрашыу ҡыҙҙарға бик оҡшаны, Зөлфиә өләсәйгә ҙур рәхмәттәр әйтеп, күңелләнеп, белем арттырып таралышты улар, – тип яҙа улар.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика