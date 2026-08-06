"Дядя" буласаҡ "ҡошсо"ларға аңлатма бирҙе

СВО 4 Августа , 11:42 Боец из Башкирии с позывным «Дядя» дал советы будущим «птичникам» Командир взвода БПЛА с позывным «Дядя» рассказал в интервью «Молодежной газете», как на фронте анализируют работу, а также о том, как подготовить себя к службе, что важно знать перед отправкой и что взять с собой. Боец из Башкирии с позывным «Дядя» дал советы будущим «птичникам»Боец из Башкирии с позывным «Дядя» дал советы будущим «птичникам» Боец из Башкирии с позывным «Дядя» дал советы будущим «птичникам» – Как анализируете работу? – Сначала смотрю на факты, потом – на людей, потом – на то, как одно с другим сходится. В 50 лет уже не ведёшься на красивую картинку: берёшь расклад по дням, смотришь, где потери, где сбои, где техника подвела, а где человек ошибся от усталости. Сравниваешь с тем, что было неделю назад, – видишь динамику. Ну и по разговорам с ребятами собираю картину: кто как дышит, кто уже на пределе, кто, наоборот, набирает ход. Потом сажусь, раскладываю по полочкам: что сработало, что – нет, что можно подкрутить. И обязательно оставляю место для неожиданностей – жизнь всегда подкинет нюанс, тут без гибкости никак. – Как поддерживаете боевой дух ребят? – Во-первых, честно говорю, что к чему: если тяжело – значит, тяжело, врать, что «всё легко» – только хуже делать. Во-вторых, стараюсь, чтобы у каждого была понятная задача, и чтобы он чувствовал, что его труд важен: один связь держит, другой технику чинит, третий ребят подбадривает – без любого из них не выйдет. В-третьих, напоминаю про дом: письма, посылки, новости от родных – это как глоток свежего воздуха. Ну и сам держусь ровно: когда старший не паникует, когда спокойно разберёт ошибку, подскажет – ребята это считывают и сами крепче становятся. А ещё – мелочи важны: устроить нормальный отдых, дать поспать, накормить горячей едой. Когда тело отдыхает, и дух подтягивается. – Что посоветуете ребятам, которые хотят присоединиться к вам? – Скажу так: да, тут тяжело, да, страшно бывает, да, усталость накатывает так, что ноги не держат, но именно в такие минуты и понимаешь, на что ты способен. И если чувствуешь, что не можешь просто стоять в стороне – значит, ты уже на полпути к тому, чтобы быть полезным. Первое. Сначала будет учёба, пот, ошибки, разбор полётов: как держать связь, как читать обстановку, как не подвести тех, кто прикрывает спину. Но знайте: опытные ребята не бросят, подскажут, научат – у нас так заведено. Второе – берите с собой не горы вещей, а то, что реально работает: выносливость, умение слушать, умение держать слово. Если умеете чинить технику, разбираться в картах, оказывать первую помощь – это золото. Не умеете – начните учиться прямо сейчас: на полигоне и в бою учиться дороже и опаснее. Третье – готовьте голову. Тут нельзя жить одним днём, но и загадывать на год вперёд тоже бессмысленно: учитесь держать равновесие, не терять холодную голову, когда вокруг всё шумит и скачет. И помните: сила не в том, чтобы никогда не бояться, сила в том, чтобы идти вперёд, даже когда страшно. У нас ценят именно это – когда человек не бежит от сложности, а берёт её и разгребает по кусочкам. Четвёртое – держите связь с близкими, но не позволяйте тревоге за них ломать вас на месте. Их опора – это ваша собранность: когда вы спокойны и чётки в работе, они тоже чувствуют, что всё идёт как надо. Ну и пятое – приходите с ясным пониманием, зачем вы здесь. Не «потому что все», не «чтобы сбежать от чего-то», а с пониманием, что вы берёте ответственность – за себя, за задачу, за тех, кто рядом. А если решились – знайте: мы встретим по-человечески, республика полностью поддержит всем необходимым. Мы работаем в том числе на башкирских дронах «Уфимец» и тяжелых гексакоптерах «Кыш Бабай». Их производство на личном контроле держит глава региона. У нас ценят характер, руки, которые не опускаются, голову, которая думает. Тут быстро видно, кто позёр, а кто готов работать плечом к плечу, – и именно такие люди становятся настоящей опорой. Вы придёте зелёными, а выйдете крепче, чем думали. Потому что вместе мы держимся, вместе учимся, вместе идём вперёд. И если у вас есть это внутреннее «надо» – вам сюда. Фото автора.