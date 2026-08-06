+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 11:24

Башҡорт телен белеү — көнәркәшлек өҫтөнлөгө

М. Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының башҡорт филологияһы факультеты быйыл да абитуриенттарҙың ҙур ҡыҙыҡһыныуын йәлеп иткән. 

Башҡорт телен белеү — көнәркәшлек өҫтөнлөгөБашҡорт телен белеү — көнәркәшлек өҫтөнлөгө
Башҡорт телен белеү — көнәркәшлек өҫтөнлөгө

Ҡабул итеү кампанияһы барышында факультеттың белем биреү программаларына 500-ҙән ашыу ғариза тапшырылған.

Иң ҙур конкурс сит (инглиз) һәм ғәрәп телдәрен өйрәнеү йүнәлешендә күҙәтелә. 12 бюджет урынына 237 кеше дәғүә итә. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен инглиз, рус, ғәрәп йәки ҡытай телдәре менән бергә өйрәнеү программалары ла абитуриенттар араһында популяр.

Быйылғы ҡабул итеү кампанияһының үҙенсәлеге — Көнсығыш телдәренә ҡыҙыҡһыныуҙың артыуы. Шуға бәйле сентябрҙән факультетта «Һөнәри эшмәкәрлектә Көнсығыш телдәре (ғәрәп/төрөк теле)» магистратура программаһы асыла.

Факультет деканы, филология фәндәре докторы Ләйлә Хөсәйенова билдәләүенсә, бөгөн башҡорт телен белеү — архаизм түгел, ә педагогика, журналистика һәм мәҙәни-ара бәйләнештәр өлкәһендә көнәркәшлек өҫтөнлөгө.

Факультет тамамлаусылар мәктәптәрҙә, балалар баҡсаларында, радио һәм телевидениела, шулай уҡ башҡорт телен һәм милли мәҙәниәтте яҡшы белгән белгестәргә ихтыяж булған төрлө өлкәләрҙә уңышлы эшләй.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика