Башҡорт телен белеү — көнәркәшлек өҫтөнлөгө

Ҡабул итеү кампанияһы барышында факультеттың белем биреү программаларына 500-ҙән ашыу ғариза тапшырылған.
Иң ҙур конкурс сит (инглиз) һәм ғәрәп телдәрен өйрәнеү йүнәлешендә күҙәтелә. 12 бюджет урынына 237 кеше дәғүә итә. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен инглиз, рус, ғәрәп йәки ҡытай телдәре менән бергә өйрәнеү программалары ла абитуриенттар араһында популяр.
Быйылғы ҡабул итеү кампанияһының үҙенсәлеге — Көнсығыш телдәренә ҡыҙыҡһыныуҙың артыуы. Шуға бәйле сентябрҙән факультетта «Һөнәри эшмәкәрлектә Көнсығыш телдәре (ғәрәп/төрөк теле)» магистратура программаһы асыла.
Факультет деканы, филология фәндәре докторы Ләйлә Хөсәйенова билдәләүенсә, бөгөн башҡорт телен белеү — архаизм түгел, ә педагогика, журналистика һәм мәҙәни-ара бәйләнештәр өлкәһендә көнәркәшлек өҫтөнлөгө.
Факультет тамамлаусылар мәктәптәрҙә, балалар баҡсаларында, радио һәм телевидениела, шулай уҡ башҡорт телен һәм милли мәҙәниәтте яҡшы белгән белгестәргә ихтыяж булған төрлө өлкәләрҙә уңышлы эшләй.