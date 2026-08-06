+29 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Августа , 07:44

Алмаз Заһретдинов өсөн тауыш бирәйек!

«ФормАРТ» проектының иң яҡшы эше өсөн тауыш биреү башланды.

Алмаз Заһретдинов өсөн тауыш бирәйек!Алмаз Заһретдинов өсөн тауыш бирәйек!
Алмаз Заһретдинов өсөн тауыш бирәйек!

Волга буйы федераль округының VII «ФормАРТ» урам сәнғәте фестивале буйынса финал этабы – муралдар араһынан иң яҡшыһына халыҡ тауыш биреүе башланды. Теләге булған һәр кем Рәсәй граждандарына (14 йәштән өлкәндәр) тәғәйенләнгән «Дәүләт хеҙмәттәре» порталында оҡшаған эш өсөн үҙ тауышын бирә ала. Башҡортостандан ҡатнашыусы — Алмаз Заһретдиновты яҡлайыҡ! Башҡортостан Республикаһын 1-се һан күрһәтә. Беҙҙең төбәктән булған эш өсөн тик бер генә тапҡыр тауыш бирергә мөмкин! Эш менән Фестивалдең рәсми сайтында formartpfo.ru танышырға була.

Тауыш биреү өсөн: «Дәүләт хеҙмәттәре» порталының «Йәмәғәт тауыш биреүе» бүлегенә инергә йәки туранан-тура һылтанма буйынса күсергә: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/621853 .

Асылған исемлектә 1-се һан аҫтындағы ҡатнашыусыны — Алмаз Заһретдиновтың «Башҡорт ҡыҙы ат менән» һайларға.

«Тауыш бирергә» төймәһенә баҫырға.

Смартфон аша тауыш бирәһегеҙме?

 — «Дәүләт хеҙмәттәре. Бергә хәл итәбеҙ» ҡушымтаһын күсереп алығыҙ

— «Тауыш биреүҙәр» бүлегенә инегеҙ

 — «ФормАРТ» урам сәнғәте фестивален табығыҙ

 — 1-се һанлы ҡатнашыусыны, Алмаз Заһретдиновты һайлағыҙ

 — «Тауыш бирергә» төймәһенә баҫығыҙ.

— Телефон камераһы менән QR-кодты сканерлағыҙ һәм һылтанма буйынса күсегеҙ. Асылған исемлектә 1-се һан аҫтындағы ҡатнашыусыны — Алмаз Заһретдиновтың «Башҡорт ҡыҙы ат менән» тигәнде  һайлағыҙ. «Тауыш бирергә» төймәһенә баҫығыҙ.

Интернет йәки компьютер юҡмы?

 Был проблема түгел! «Минең документтарым» тигән теләгән МФЦ бүлексәһенә килегеҙ. Унда ҡунаҡ компьютерҙары бар, ә үҙәк хеҙмәткәрҙәре һеҙгә авторизация үтергә һәм 1-се ҡатнашыусы өсөн тауыш бирергә ярҙам итер.

Һөҙөмтәләр һәм тауыштар һаны фестиваль сайтында formartpfo.ru көн һайын яңыртыла. Зинһар, был постты дуҫтарығыҙға һәм туғандарығыҙға ебәрегеҙ! Әйҙәгеҙ, Алмаз Заһретдиновты еңеүгә бергә алып барайыҡ!

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика