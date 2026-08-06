Алмаз Заһретдинов өсөн тауыш бирәйек!

Волга буйы федераль округының VII «ФормАРТ» урам сәнғәте фестивале буйынса финал этабы – муралдар араһынан иң яҡшыһына халыҡ тауыш биреүе башланды. Теләге булған һәр кем Рәсәй граждандарына (14 йәштән өлкәндәр) тәғәйенләнгән «Дәүләт хеҙмәттәре» порталында оҡшаған эш өсөн үҙ тауышын бирә ала. Башҡортостандан ҡатнашыусы — Алмаз Заһретдиновты яҡлайыҡ! Башҡортостан Республикаһын 1-се һан күрһәтә. Беҙҙең төбәктән булған эш өсөн тик бер генә тапҡыр тауыш бирергә мөмкин! Эш менән Фестивалдең рәсми сайтында formartpfo.ru танышырға була.
Тауыш биреү өсөн: «Дәүләт хеҙмәттәре» порталының «Йәмәғәт тауыш биреүе» бүлегенә инергә йәки туранан-тура һылтанма буйынса күсергә: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/621853 .
Асылған исемлектә 1-се һан аҫтындағы ҡатнашыусыны — Алмаз Заһретдиновтың «Башҡорт ҡыҙы ат менән» һайларға.
«Тауыш бирергә» төймәһенә баҫырға.
Смартфон аша тауыш бирәһегеҙме?
— «Дәүләт хеҙмәттәре. Бергә хәл итәбеҙ» ҡушымтаһын күсереп алығыҙ
— «Тауыш биреүҙәр» бүлегенә инегеҙ
— «ФормАРТ» урам сәнғәте фестивален табығыҙ
— 1-се һанлы ҡатнашыусыны, Алмаз Заһретдиновты һайлағыҙ
— «Тауыш бирергә» төймәһенә баҫығыҙ.
— Телефон камераһы менән QR-кодты сканерлағыҙ һәм һылтанма буйынса күсегеҙ. Асылған исемлектә 1-се һан аҫтындағы ҡатнашыусыны — Алмаз Заһретдиновтың «Башҡорт ҡыҙы ат менән» тигәнде һайлағыҙ. «Тауыш бирергә» төймәһенә баҫығыҙ.
Интернет йәки компьютер юҡмы?
Был проблема түгел! «Минең документтарым» тигән теләгән МФЦ бүлексәһенә килегеҙ. Унда ҡунаҡ компьютерҙары бар, ә үҙәк хеҙмәткәрҙәре һеҙгә авторизация үтергә һәм 1-се ҡатнашыусы өсөн тауыш бирергә ярҙам итер.
Һөҙөмтәләр һәм тауыштар һаны фестиваль сайтында formartpfo.ru көн һайын яңыртыла. Зинһар, был постты дуҫтарығыҙға һәм туғандарығыҙға ебәрегеҙ! Әйҙәгеҙ, Алмаз Заһретдиновты еңеүгә бергә алып барайыҡ!