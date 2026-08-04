+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 10:25

Яңы батальон легендар осоусы исемен йөрөтәсәк!

Республикабыҙҙа Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ осоу системалар батальоны ойошторола. Был хаҡта республика Башлығы Радий Хәбиров хәбәр итте.

Яңы батальон легендар осоусы исемен йөрөтәсәк!Яңы батальон легендар осоусы исемен йөрөтәсәк!
Яңы батальон легендар осоусы исемен йөрөтәсәк!

Республика етәкселегенә ошондай тәҡдим менән хәрби частарҙың бер вәкиле мөрәжәғәт иткән. Был башланғысты ул тулыһынса хуплаған.

– Пилотһыҙ осоу системалар ғәскәрҙәрендә хеҙмәт итергә теләүсе егеттәребеҙ күп. Был – Рәсәй Ҡораллы көстәренең иң заманса һәм перспективалы йүнәлештәренең береһе, армиябыҙҙың киләсәге тап ошо тармаҡ менән бәйле, – тине республика етәксеһе.

Башҡортостанда исемле батальондар төҙөү тәжрибәһе үҙенең һөҙөмтәлелеген күптән иҫбатлаған. Республикабыҙ үҙенең яугирҙарына даими ярҙам күрһәтә, кәрәкле техника, ҡорамалдар һәм гуманитар йөк ебәрә. Бынан тыш, бер төбәктән булған яугирҙарҙың бер подразделениела хеҙмәт итеүе уларҙың рухын нығыта, бер-береһенә терәк булырға ярҙам итә.

Контракт буйынса хеҙмәт итергә теләүселәр өсөн Башҡортостанда ҡаралған бөтә социаль гарантиялар һәм бер тапҡыр бирелә торған түләүҙәр һаҡлана. Хеҙмәт башланғансы һәр кандидат махсус әҙерлек үтәсәк.

 

 

Фото: Т. АМАНОВ. 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика