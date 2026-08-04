+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 13:35

 Олимпия чемпионы Тимур Сафин Өфөлә йәшәүселәрҙе Спартакиадаға саҡыра

Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең данлыҡлы спортсыһы, Олимпия чемпионы Тимур Сафин Өфөлә йәшәүселәрҙе һәм республика халҡын Рәсәй халыҡтары Спартакиадаһы – 2026 ярыштарын ҡарарға саҡырҙы.

Олимпия чемпионы Тимур Сафин Өфөлә йәшәүселәрҙе Спартакиадаға саҡыраОлимпия чемпионы Тимур Сафин Өфөлә йәшәүселәрҙе Спартакиадаға саҡыра
 Олимпия чемпионы Тимур Сафин Өфөлә йәшәүселәрҙе Спартакиадаға саҡыра

Был ҙур турнир 2028 йылда үтәсәк Олимпия уйындарына Рәсәй йыйылма командаһын туплауҙағы иң мөһим этаптарҙың береһе булып тора.

10–18 август көндәрендә Башҡортостандың Фехтование үҙәгендә илебеҙҙең иң көслө спортсылары миҙалдар өсөн көс һынашасаҡ.

Ярыштарға инеү – ирекле. Шулай уҡ бәйгеләрҙе «Матч ТВ» телеканалында тура эфирҙа ҡарарға мөмкин буласаҡ.

Әйткәндәй, бөгөн Тимур Сафиндың тыуған көнө! Ошо уңайҙан уны Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – спорт министры Руслан Хәбибов та ихлас ҡотланы.

Тимур Сафинды тыуған көнө менән ҡотлап, яңы еңеүҙәр, ныҡлы һаулыҡ һәм ҙур уңыштар теләйбеҙ!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика