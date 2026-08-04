 Олимпия чемпионы Тимур Сафин Өфөлә йәшәүселәрҙе Спартакиадаға саҡыра

Был ҙур турнир 2028 йылда үтәсәк Олимпия уйындарына Рәсәй йыйылма командаһын туплауҙағы иң мөһим этаптарҙың береһе булып тора.
10–18 август көндәрендә Башҡортостандың Фехтование үҙәгендә илебеҙҙең иң көслө спортсылары миҙалдар өсөн көс һынашасаҡ.
Ярыштарға инеү – ирекле. Шулай уҡ бәйгеләрҙе «Матч ТВ» телеканалында тура эфирҙа ҡарарға мөмкин буласаҡ.
Әйткәндәй, бөгөн Тимур Сафиндың тыуған көнө! Ошо уңайҙан уны Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – спорт министры Руслан Хәбибов та ихлас ҡотланы.
Тимур Сафинды тыуған көнө менән ҡотлап, яңы еңеүҙәр, ныҡлы һаулыҡ һәм ҙур уңыштар теләйбеҙ!