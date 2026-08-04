Ҡылды ҡырҡҡа ярыр бесән мәле,
Терелделәр урман юлдары;
Сабынлыҡта бөгөн күп кешеләр:
Кемдең ире,кемдең улдары.
Урман юлдарынан аттар түгел,
Хәҙер трактор үтә,машина.
Трактор арбаһына ҡырын ятып,
Килдек беҙ ҙә Шүлгән Башына.
Бик күп йылдар ошо юлдан үттек
Кырандаста - атлы арбала,
Себен - серәкәйҙәр арттан ҡыуа,
Ат тиренең еҫе тарала.
Заман техникаһы хәтәр хәҙер,
Алыштырҙы атлы арбаны,
Онотторҙо күптән ҡул салғыһын,
Ағас һәнәк,ағас тырманы.
Гөрләп тора барлыҡ сабынлыҡтар,
Тормош ҡайнай ҡырҙа,яланда;
Мәтрүшкәле сәйҙәр - баҡырсала,
Тәмле аштар бешә ҡаҙанда.
Бесән,усаҡ төтөндәре еҫе
Сирләгәнгә дауа булырҙай,
Эскә һыймай ошо хозурлыҡтар -
Күҙҙән шатлыҡ йәше субырҙай.
Ҡабаланып эшләй бесәнселәр,
Кемдер йыя,кемдер күбәләй,
Көнө буйы аяҙ ғына тормай -
Болот сығып,ямғыр һибәләй.
...Тормош алға елә,элеккегә
Ҡайтмаҫ инде бер ни яңынан.
Мин - хыялый,һаман ҡул салғыһын,
Ат тиренең еҫен һағынам.
Флүрә Маликова