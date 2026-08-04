+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Августа , 08:00

БЕСӘН МӘЛЕ

#ЮлайКәримовфотоһы

БЕСӘН МӘЛЕБЕСӘН МӘЛЕ
БЕСӘН МӘЛЕ

Ҡылды ҡырҡҡа ярыр бесән мәле,
Терелделәр урман юлдары;
Сабынлыҡта бөгөн күп кешеләр:
Кемдең ире,кемдең улдары.
Урман юлдарынан аттар түгел,
Хәҙер трактор үтә,машина.
Трактор арбаһына ҡырын ятып,
Килдек беҙ ҙә Шүлгән Башына.
Бик күп йылдар ошо юлдан үттек
Кырандаста - атлы арбала,
Себен - серәкәйҙәр арттан ҡыуа,
Ат тиренең еҫе тарала.
Заман техникаһы хәтәр хәҙер,
Алыштырҙы атлы арбаны,
Онотторҙо күптән ҡул салғыһын,
Ағас һәнәк,ағас тырманы.
Гөрләп тора барлыҡ сабынлыҡтар,
Тормош ҡайнай ҡырҙа,яланда;
Мәтрүшкәле сәйҙәр - баҡырсала,
Тәмле аштар бешә ҡаҙанда.
Бесән,усаҡ төтөндәре еҫе
Сирләгәнгә дауа булырҙай,
Эскә һыймай ошо хозурлыҡтар -
Күҙҙән шатлыҡ йәше субырҙай.
Ҡабаланып эшләй бесәнселәр,
Кемдер йыя,кемдер күбәләй,
Көнө буйы аяҙ ғына тормай -
Болот сығып,ямғыр һибәләй.
...Тормош алға елә,элеккегә
Ҡайтмаҫ инде бер ни яңынан.
Мин - хыялый,һаман ҡул салғыһын,
Ат тиренең еҫен һағынам.

 

Флүрә Маликова

 

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика