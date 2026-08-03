Йәштәр ЗАГС-ҡа үҙенсәлекле образда килгән

Кәләш үҙен популяр комикс һәм фильм геройы Харли Квинн образында күрһәтһә, кейәү ҡурҡыныс фильмдар яратыусыларға яҡшы таныш «Крик» фильмының төп геройы кейемен һайлаған.
Йәштәр ни бары ете ай элек танышҡан. Бер аҙнанан һуң уҡ бергә йәшәй башлағандар. Ә инде бер ай үткәс, тәҡдимде... кәләш үҙе яһаған!
— Башта был шаярыу кеүек ине, әммә аҙаҡ ысынлап та никах теркәргә ҡарар иттек. Мин һәр ваҡыт үҙенсәлекле туй тураһында хыялландым. Харли Квинн образы күңелемә бик яҡын, ә ирем «Крик» фильмының ҙур фанаты. Шуға күрә туйыбыҙҙың тап шулай үтәсәгенә бер ҙә шикләнмәнек, — ти Мария.
Йәштәрҙең ҡыҙыҡлы идеяһын туйҙы ойоштороусылар ғына түгел, туғандары һәм дуҫтары ла ихлас хуплаған. Марияның иң яҡын әхирәте менән ире лә ҡурҡыныс фильм геройҙары кейемендә килеп, байрамға айырым йәм өҫтәгән.
Кейәүҙең костюмы махсус тегелгән, ә кәләштең образын стилист әҙерләгән. Кәләш ике күлдәк һайлаған: береһен кәрәкле төҫтәргә буяп һәм үҙгәртеп биҙәгәндәр, икенсеһен иһә кисәнең романтик өлөшө өсөн үҙгәрешһеҙ ҡалдырғандар.
Иң ҡыҙығы – кейәү кәләшенең образын туй көнөнә тиклем бөтөнләй күрмәгән. Осрашҡас иһә уның һоҡланыуын йәшерә алмаған. Йәштәрҙең барлыҡ уй-ниәттәре тормошҡа ашҡан, һәм был үҙенсәлекле туй уларҙың ғына түгел, ҡунаҡтарҙың да күңелендә оҙаҡ һаҡланасаҡ.