+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 06:50

Йәштәр ЗАГС-ҡа үҙенсәлекле образда килгән

Октябрьский ҡалаһында йәшәгән Мария һәм Кирилл Скопинцевтар туйҙарын башҡаларҙан бөтөнләй айырылып торорлоҡ итеп үткәргән.

Йәштәр ЗАГС-ҡа үҙенсәлекле образда килгәнЙәштәр ЗАГС-ҡа үҙенсәлекле образда килгән
Йәштәр ЗАГС-ҡа үҙенсәлекле образда килгән

Кәләш үҙен популяр комикс һәм фильм геройы Харли Квинн образында күрһәтһә, кейәү ҡурҡыныс фильмдар яратыусыларға яҡшы таныш «Крик» фильмының төп геройы кейемен һайлаған.

 Йәштәр ни бары ете ай элек танышҡан. Бер аҙнанан һуң уҡ бергә йәшәй башлағандар. Ә инде бер ай үткәс, тәҡдимде... кәләш үҙе яһаған!

— Башта был шаярыу кеүек ине, әммә аҙаҡ ысынлап та никах теркәргә ҡарар иттек. Мин һәр ваҡыт үҙенсәлекле туй тураһында хыялландым. Харли Квинн образы күңелемә бик яҡын, ә ирем «Крик» фильмының ҙур фанаты. Шуға күрә туйыбыҙҙың тап шулай үтәсәгенә бер ҙә шикләнмәнек, — ти Мария.

 Йәштәрҙең ҡыҙыҡлы идеяһын туйҙы ойоштороусылар ғына түгел, туғандары һәм дуҫтары ла ихлас хуплаған. Марияның иң яҡын әхирәте менән ире лә ҡурҡыныс фильм геройҙары кейемендә килеп, байрамға айырым йәм өҫтәгән.

Кейәүҙең костюмы махсус тегелгән, ә кәләштең образын стилист әҙерләгән. Кәләш ике күлдәк һайлаған: береһен кәрәкле төҫтәргә буяп һәм үҙгәртеп биҙәгәндәр, икенсеһен иһә кисәнең романтик өлөшө өсөн үҙгәрешһеҙ ҡалдырғандар.

 Иң ҡыҙығы – кейәү кәләшенең образын туй көнөнә тиклем бөтөнләй күрмәгән. Осрашҡас иһә уның һоҡланыуын йәшерә алмаған. Йәштәрҙең барлыҡ уй-ниәттәре тормошҡа ашҡан, һәм был үҙенсәлекле туй уларҙың ғына түгел, ҡунаҡтарҙың да күңелендә оҙаҡ һаҡланасаҡ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика