+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 08:01

Красноусол балалар шифаханаһын нимә көтә?

Радий Хәбиров мөһим ҡарар ҡабул итте.

Красноусол балалар шифаханаһын нимә көтә?Красноусол балалар шифаханаһын нимә көтә?
Красноусол балалар шифаханаһын нимә көтә?

Башҡортостан Хөкүмәтенең оператив кәңәшмәһендә Радий Хәбиров шифахананың инфраструктураһын үҫтереүгә етди иғтибар биреләсәген билдәләне.

— «Красноусол» балалар шифаханаһының инфраструктураһын үҫтереүгә ярҙам күрһәтеү тураһында килештек. Был учреждениеға мотлаҡ инвестициялар кәрәк. 14 сентябргә тиклем уның үҫеш һәм инфраструктураһын яҡшыртыу буйынса аныҡ план әҙерләп тәҡдим итеүегеҙҙе һорайым, — тине республика етәксеһе.

Башҡортостан Башлығы шулай уҡ республикалағы дәүләт ҡарамағындағы һигеҙ шифахананың да уңышлы эшләүен билдәләне.

— Бөгөн уларҙа урындарҙың 90 проценттан ашыуы тулыландырылған, учреждениелар яҡшы табыш менән эшләй. Тимәк, был йүнәлештәге эште артабан да дауам итергә кәрәк, — тине Радий Хәбиров.

Яңыртыуҙан һуң «Красноусол» балалар шифаханаһында бәләкәй пациенттар өсөн дауаланыу һәм ял итеү шарттары тағы ла заманса, уңайлы һәм хәүефһеҙерәк буласаҡ.

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика