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3 Августа , 08:06

Күкрәк һөтөн имеҙеүҙе популярлаштырыу аҙналығы

⚡️С 03 по 09 августа 2026 года Министерство здравоохранения РФ🏥 объявило неделей популяризации грудного вскармливания (в честь Международной недели грудного вскармливания) ⚡

💢Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка, но, тем не менее, 2 из 3 младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных 6 месяцев – этот показатель не улучшился за последние два десятилетия. 🤱Грудное молоко является идеальной пищей для младенцев. Оно является безопасным, безвредным и содержит антитела, которые помогают защитить от многих распространенных детских болезней. 🤱Грудное молоко обеспечивает младенца всей необходимой энергией и питательными веществами в первые месяцы жизни, а во второй половине первого года оно продолжает обеспечивать до половины или более потребностей ребенка в питании, а на втором году жизни – до одной трети. ❗Дети, находящиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к диабету в более позднем возрасте. 🤰У женщин, которые кормят грудью, также снижается риск появления рака груди и яичников. ✅Польза грудного вскармливания для матери: 1.Повышение выработки окситоцина, что ускоряет процесс восстановления организма после родов; 2.Повышение устойчивости мамы к стрессам, снижение послеродовой депрессии; 3.Снижение риска появления рака молочной железы и яичников; 4.Снижение риска развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе; 5.Снижение риска развития сердечнососудистых заболеваний и диабета. ✅Польза для ребенка: 1.Обеспечение защиты от инфекционных заболеваний; 2.Стимуляция моторики и созревания функций желудочно-кишечного тракта; 3.Формирование здоровой микрофлоры кишечника; 4.Снижение вероятности формирования неправильного прикуса; 5.Снижение частоты острых респираторных заболеваний; 6.Улучшение когнитивного и речевого развития; 7.Улучшение эмоционального контакта матери и ребенка; 8.Снижение частоты инфекций мочевыводящих путей. ❤️Берегите себя и своих близких!❤️

Автор:Айбулат Ишназаров
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