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3 Августа , 07:18

Өфө телебашняһы күркәм датаны уҙғарыуҙа ҡатнаша

1-13 августа филиал РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия.

Өфө телебашняһы күркәм датаны уҙғарыуҙа ҡатнашаӨфө телебашняһы күркәм датаны уҙғарыуҙа ҡатнаша
Өфө телебашняһы күркәм датаны уҙғарыуҙа ҡатнаша

На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника: «РТРС-25 лет» на фоне триколора, «Это наше. Это работает!», «13 августа — День РТРС», «С днем рождения РТРС!», отобразятся юбилейный логотип — «25 лет РТРС», логотип цифрового эфирного телевидения – «Цифровая бабочка» на фоне салюта, переливы в брендированных цветах, праздничный калейдоскоп из сверкающих звездных граней телебашни и мерцающих спиральных узоров. Праздничная подсветка будет работать с 22.30 до 23.00 часов по местному времени.

Автор:Айбулат Ишназаров
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