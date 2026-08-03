Өфө телебашняһы күркәм датаны уҙғарыуҙа ҡатнаша

На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника: «РТРС-25 лет» на фоне триколора, «Это наше. Это работает!», «13 августа — День РТРС», «С днем рождения РТРС!», отобразятся юбилейный логотип — «25 лет РТРС», логотип цифрового эфирного телевидения – «Цифровая бабочка» на фоне салюта, переливы в брендированных цветах, праздничный калейдоскоп из сверкающих звездных граней телебашни и мерцающих спиральных узоров. Праздничная подсветка будет работать с 22.30 до 23.00 часов по местному времени.