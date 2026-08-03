Дауыл 50 йортто ҡыйыҡһыҙ ҡалдырған

Был хаҡта Башҡортостан Хөкүмәтенең ЦУР-ҙа үткән оператив кәңәшмәһендә республиканың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе вазифаһын башҡарыусы Виталий Барзайкин хәбәр итте.
Бүздәк районында шулай уҡ күп фатирлы йорттоң һәм балалар баҡсаһы бинаһының ҡыйыҡтарын ел осорған.
Бынан тыш, Тәтешле районында һөтсөлөк-тауар фермаһының ҡыйығы биш урында өлөшләтә зыян күргән. Благовар районында иһә ауыл клубы, ҡунаҡхана һәм шәхси ферма биналарының ҡыйыҡтары ла дауылдан зыян күргән.
Фото: Т. АМАНОВ.