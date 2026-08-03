+19 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Августа , 12:41

Дауыл 50 йортто ҡыйыҡһыҙ ҡалдырған

Үткән  аҙнала республикабыҙҙа сыҡҡан көслө дауыл  Бүздәк һәм Благовар райондарындағы 50 шәхси йорттоң ҡыйығына зыян килтергән.

Дауыл 50 йортто ҡыйыҡһыҙ ҡалдырғанДауыл 50 йортто ҡыйыҡһыҙ ҡалдырған
Дауыл 50 йортто ҡыйыҡһыҙ ҡалдырған

Был хаҡта Башҡортостан Хөкүмәтенең ЦУР-ҙа үткән оператив кәңәшмәһендә республиканың Ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе вазифаһын башҡарыусы Виталий Барзайкин хәбәр итте.

 Бүздәк районында шулай уҡ күп фатирлы йорттоң һәм балалар баҡсаһы бинаһының ҡыйыҡтарын ел осорған.

 Бынан тыш, Тәтешле районында һөтсөлөк-тауар фермаһының ҡыйығы биш урында өлөшләтә зыян күргән. Благовар районында иһә ауыл клубы, ҡунаҡхана һәм шәхси ферма биналарының ҡыйыҡтары ла дауылдан зыян күргән.

 

Фото: Т. АМАНОВ.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика