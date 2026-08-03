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3 Августа , 08:02

Беҙ - топ9-ҙа!

Республика Башкортостан уверенно закрепляется в лидерах заявочной кампании «Знание.Премия — 2026», занимая 9-ю строчку общероссийского рейтинга.

От региона уже подано 116 заявок — это третий результат в Приволжском федеральном округе. Всего же на соискание просветительской награды по России претендуют более 5 тысяч участников, и прием заявок открыт до сентября.

Особый интерес у башкирских номинантов вызывают три номинации: просветительская деятельность в образовательных организациях, вклад в сохранение единства народов России и наставничество. Среди ярких представителей — Лилия Юлдашбаева, учитель из школы села Ефремкино. Она не просто преподает башкирский язык, а внедряет нейросети для создания анимированных иллюстраций к эпосам в проекте «Легенды Урала». Дети 5–15 лет знакомятся с культурой через образы Аждахи, Самрау и Шульгена, а также занимаются по уникальному комплексу «Әтиләү» с QR-кодами, ведущими к мультимедиа. В экологической номинации регион представляет проект «Геопарк Торатау». Здесь для школьников трех районов проводят занятия по геологии, палеонтологии и орнитологии, поддерживают движение юных геологов и устраивают конкурсы вроде «Мира карста и пещер». А научный комикс о локации на трех языках превращает сложные природные процессы в увлекательные визуальные истории. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что премия уже стала трамплином для 144 лауреатов: проекты получают общественное признание, административную поддержку и новые горизонты развития. В этом сезоне соискателей ждут не только федеральные этапы, но и региональные награды для лучшего просветителя и лучшего проекта в каждой области. Федеральный шорт-лист сформирует Экспертный совет из представителей всех регионов — государственных деятелей, ученых и руководителей. Торжественная церемония награждения лауреатов по традиции пройдет в Москве. Информационную поддержку шестому сезону оказывают ТАСС, Rambler&Co, «Аргументы и факты», LIFE, «Комсомольская правда», «Известия» и другие ведущие медиа. Фото: пресс-служба регионального общества «Знание».

Автор:Айбулат Ишназаров
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