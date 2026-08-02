+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Августа , 14:15

Йәштәр рәхәтләнеп ял итте

Республиканың күп кенә райондарында ямғырҙар яуһа, Ейәнсура районында йәштәр, көн сыуағына һөйөнөп, гөр килде.

Йәштәр рәхәтләнеп ял иттеЙәштәр рәхәтләнеп ял итте
Йәштәр рәхәтләнеп ял итте

Унда "Ҡош юлы" фестивале үтеүен хәбәр иткәйнек. Йәштәр төрлө спорт ярыштарында әүҙем ҡатнашты.

Фото һәм видеояҙма авторҙан.

Автор:Римма Аҡманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика